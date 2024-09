Geen schadevergoeding voor geschrapte vlucht op Charleroi

Ook vrijdag zijn alle vluchten geschrapt op Brussels South Charleroi Airport door een staking van het luchthavenpersoneel. De rechten van de vliegtuigpassagiers zijn geregeld in Europese wetgeving.

‘Gestrande reizigers hebben recht op verzorging en bijstand. Daarnaast krijgen ze de keuze: of een terugbetaling van hun ticket krijgen, of een andere vlucht’, zegt Bert Wyseur, docent aan de hogeschool Vives en verbonden aan de KU Leuven. ‘Op een staking van het luchthavenpersoneel heeft de luchtvaartmaatschappij geen invloed. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie is dat overmacht en moet de luchtvaartmaatschappij geen schadevergoeding betalen.’

Welke vluchten vallen onder de Europese bescherming?

Het gaat om alle lijn- en chartervluchten die vertrekken vanop een luchthaven in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Vertrekt een vlucht richting Europa vanop een luchthaven buiten de Unie, dan geniet u alleen bescherming als die uitgevoerd wordt door een Europese maatschappij. Zo bent u bij een vlucht van New York naar Brussel wel beschermd als u met Lufthansa vliegt, maar niet als u met American Airlines vliegt.

De luchtvaartmaatschappij moet 'verzorging en bijstand' aanbieden: maaltijden en verfrissingen, maar ook telefoongesprekken of mails en een hotel als dat nodig is.

Wat zijn uw rechten bij een annulering?

Bij een annulering moet de vliegtuigmaatschappij u ‘verzorging en bijstand’ aanbieden. Het gaat om maaltijden en verfrissingen, twee gratis telefoongesprekken of e-mails, en een hotel als u niet meer dezelfde dag kunt vertrekken.

Daarnaast krijgt u altijd de keuze tussen een terugbetaling van uw ticket en een andere vlucht.

Wanneer moet de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding betalen?

Bij een vertraging of annulering kan de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding verschuldigd zijn. Die is forfaitair bepaald en bedraagt 250 euro voor vluchten tot 1.500 kilometer. Voor vluchten van meer dan 1.500 kilometer binnen de EU en andere vluchten tussen 1.500 kilometer en 3.500 kilometer is dat 400 euro. Voor de overige vluchten is er een compensatie van 600 euro.

