UniCredit brengt bod van 10 miljard uit op derde Italiaanse bank BPM

Het bod is erg zuinig: Unicredit wil betalen met eigen aandelen en biedt omgerekend 6,67 euro per aandeel, nauwelijks meer dan Banco BPM’s slotkoers van vrijdag. Het is nog afwachten hoe de beurskoersen reageren en of het bod een kans op slagen heeft.

Al jaren speculatie

Volgens UniCredit zou de fusiegroep op kruissnelheid door kostenbesparingen een jaarlijkse synergiewinst (voor belastingen) boeken van ongeveer 900 miljoen euro, of 14 procent van de totale kostenbasis. Daarnaast rekent de bank op 300 miljoen euro extra inkomsten door een sterker productaanbod en de extra commerciële slagkracht. De eenmalige integratiekosten worden geraamd op 2 miljard euro, een bedrag dat meteen in het eerste boekjaar zou worden doorgeslikt.

Over een bod van UniCredit op Banco BPM werd de voorbije jaren al vaker gespeculeerd. Twee jaar geleden zou een deal dichtbij geweest zijn, maar het kwam nooit tot een formeel bod. Banco BPM, dat zijn wortels heeft in de rijke Noord-Italiaanse regio Lombardije, was ook zelf de laatste tijd op het overnamepad. De bank nam deze maand een belang van 5 procent in Banca Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, en wil de vermogensbeheerder Anima Holding volledig in handen krijgen.