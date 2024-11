Cyberfraudeurs op een jaar aan de haal met 1.000 miljard dollar

Ondanks alle preventiecampagnes blijven oplichters miljarden buitmaken via verschillende vormen van cyberfraude. Uit een rondvraag van de Global Anti-Scam Alliance (GASA), een organisatie die consumenten moet beschermen tegen oplichting en waarvan onder andere de betaalspecialist Worldline lid is, gingen onlinefraudeurs alleen al vorig jaar aan de haal met meer dan 1.000 miljard dollar.

Al zijn er wel grote regionale verschillen. In België blijkt phishing via mail, sms of telefoon de populairste fraudemethode. Vorig jaar ontfutselden oplichters mensen zo meer dan 40 miljoen euro. Door de doorbraak van artificiële intelligentie zijn ook andere vormen van oplichting in opmars: beleggingsfraude, waarbij via valse reclame geld wordt afgetroggeld, en CEO-fraude, waarbij een fraudeur zich als een manager voordoet om een bankoverschrijving te doen.