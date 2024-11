Europese betaaldienst Wero moet opvolger worden voor Belgisch Payconiq

De mobiele betaaldienst Payconiq wordt op termijn stopgezet nu de Belgische grootbanken willen focussen op het Europese Wero. Die betaaldienst maakt over de landsgrenzen heen geld versturen, betalen in de webshop en aan de winkelkassa mogelijk.

Bijna tien jaar na de lancering valt weldra het doek over de betaalapp Payconiq. Het European Payments Initiative, een alliantie van 16 Europese grootbanken waartoe ook BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius behoren, kondigde dinsdag aan dat de populaire Belgische betaalapp op termijn vervangen wordt door een nieuw initiatief: Wero.

Shoppen of geld overmaken met Payconiq by Bancontact of een andere mobiele betaalapp is de voorbije jaren doodnormaal geworden. Maar omdat Europese lidstaten vandaag hun eigen nationale betaalsystemen hebben, kunnen consumenten doorgaans niets aanvangen met dergelijke betaalapps zodra ze in het buitenland zijn.

Advertentie

De betaaloplossing Wero moet dat probleem van de baan helpen. Door diensten van Wero te integreren in hun eigen app, maken BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius het voor hun klanten mogelijk om geld over te maken naar vrienden en familie in België, Frankrijk en Duitsland. Weldra worden ook Nederland en Luxemburg toegevoegd aan die lijst.

Concurreren met Amerikaanse giganten

Al reiken de ambities van het European Payments Initiative nog veel verder. De Europese banken willen Wero laten uitgroeien tot een Europees betaalsysteem dat moet concurreren met giganten zoals Visa en Mastercard. Met dat doel voor ogen moeten vanaf volgend jaar ook mobiele betalingen en betalingen voor e-commerce mogelijk worden. Een jaar later moet daar nog betalen in fysieke winkels bijkomen. Ondertussen liggen ook nog andere services, zoals uitgesteld betalen, op de tekentafel.

Voor consumenten die Payconiq gebruiken, zal de switch naar Wero geen concrete gevolgen hebben, klinkt het.

Maar de uitrol van Wero heeft dus wel gevolgen voor de betaaldienst Payconiq in België. Bijna twee jaar geleden had het European Payments Initiative al Payconiq International overgenomen, de Luxemburgse technologieleverancier van Payconiq. Nu Wero wordt uitgerold zal die service nog een tijd blijven voortbestaan. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat Wero Payconiq op termijn zal vervangen als mobiele betaalmethode. Wanneer Payconiq definitief zal worden stopgezet, wordt in de loop van volgend jaar bekendgemaakt.

Voor consumenten die vandaag Payconiq gebruiken zou de switch naar Wero geen concrete gevolgen hebben, was dinsdag de boodschap bij de Belgische lancering van de nieuwe betaalmethode. Ook voor de handelaars die vandaag gebruikmaken van Payconiq zou dat het geval zijn. Bancontact Payconiq, het fusiebedrijf dat de Payconiq-dienst vandaag aanbiedt, wordt door het European Payments Initiative ingeschakeld om Wero onder handelaars te verdelen. Bancontact Payconiq blijft ook gewoon voortbestaan na de uitrol van Wero. Net zoals het Bancontact-systeem, dat betalingen via kaart en QR-code mogelijk maakt.