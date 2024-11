Nationale Bank dwingt fintechbedrijf Wise tot herstelplan

Het Britse fintechbedrijf Wise werd in 2011 opgericht om internationale geldoverdrachten goedkoper, eerlijker en eenvoudiger te maken. Veel klanten gebruiken de service om grote bedragen naar het buitenland te transfereren om onroerend goed te kopen.

Maar in 2021 voerde de Nationale Bank van België, die toezicht houdt op Wise, een onderzoek uit naar de antiwitwasmaatregelen. Uit dat onderzoek, zo schrijft de zakenkrant Financial Times op basis van anonieme bronnen, bleek dat Wise van honderdduizenden klanten geen bewijs van adres had.