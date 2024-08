Recticel voorspelt 25 procent winstgroei voor dit jaar

De isolatieproducent Recticel heeft er ondanks een 'algemeen zwakke markt' een goed eerste halfjaar op zitten en voorspelt een forse winstgroei. 'De bodem van de cyclus is in de meeste West-Europese markten bereikt.'

Recticel boekte in het eerste halfjaar een omzetgroei van 12 procent tot 298 miljoen euro. De organische groei, zonder rekening te houden met de overname van Rex vorig jaar, kwam uit op 2,6 procent.

Het bedrijf had te kampen met prijsdalingen (door de lagere grondstofkosten en de hevige concurrentie), maar de verkoopvolumes zijn met meer dan 10 procent gestegen.

Die forse stijging was er in de twee divisies: de isolatieplaten en de isolatiepanelen (sandwichpanelen van aluminium of staal met isolatie tussen). Het bedrijf verkoopt die voor woningen maar ook voor kantoorgebouwen, scholen, industriële sites, enzovoort. Vooral de commerciële markt toonde ‘veerkracht’, onder impuls van de nood aan energie-efficiëntie.

Betere bezetting

‘De resultaten bevestigen de doeltreffendheid van onze strategie’, zegt Jan Vergote, de vertrouweling van hoofdaandeelhouder Filip Balcaen die een jaar geleden werd aangesteld als CEO.

Hij benadrukt dat Recticel de groei boekte in een ‘algemeen zwakke markt’. Bovendien veroorzaakten de slechte weersomstandigheden vertragingen op sommige bouwwerven. Maar Vergote ziet licht aan het einde van de tunnel. ‘We geloven dat in de meeste West-Europese markten de bodem van de cyclus is bereikt.’

De aangepaste ebitda (het bruto bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten en andere eenmalige elementen) steeg met 38 procent tot 25,1 miljoen euro, dankzij kostenbesparingen en een betere bezetting van de capaciteit in de fabrieken.

Voor het volledige jaar verwacht Recticel ‘ongeveer 50 miljoen euro ebitda’. Eerder sprak het bedrijf over ‘een gevoelige stijging’ van de aangepaste ebitda, maar daar wordt nu voor het eerst een cijfer op geplakt. De 50 miljoen euro is een kwart meer dan vorig jaar. Dat zou betekenen dat de winstgroei in het tweede halfjaar afzwakt, maar dat is tegenover een ‘weliswaar sterke tweede jaarhelft vorig jaar’.

Dalende rentelasten

De nettowinst verdrievoudigde tot 6,6 miljoen euro, terwijl de winst uit de voortgezette activiteiten uitkwam op 4,5 miljoen euro tegenover meer dan 10 miljoen euro verlies een jaar geleden.