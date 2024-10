'Twee maanden voor start elektronische stempelkaart slechts 5 procent van bouwvakkers in orde'

Fraudebestrijding

De stempelkaart - het C3.2a-formulier in vakjargon - is een document waarop een arbeider voor de start van de werkdag invult of hij werkt dan wel tijdelijk werkloos of ziek is. Op basis daarvan kent de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) de arbeider een werkloosheidsvergoeding toe.

Vanaf 1 januari vervalt de papieren stempelkaart en verloopt alles uitsluitend elektronisch, al is er nog een overgangsperiode van zes maanden. De elektronische stempelkaart moet het papierwerk verminderen en fraude bestrijden. Maar volgens Bouwunie zijn de werknemers in de sector nog niet klaar voor het elektronische systeem.

Voor de elektronische stempelkaart is niet alleen een smartphone of laptop nodig, maar ook een login via Itsme of een Belgische eID. Voor buitenlandse arbeiders is er een alternatief, 'maar dat is niet duidelijk'. Bouwunie spreekt van een zekere urgentie. 'De winter staat voor de deur en net dan zijn gemiddeld meer bouwvakarbeiders tijdelijk werkloos vanwege het slechte weer.'