Arabieren opnieuw stap dichter bij overname chemiereus Covestro

De raad van bestuur van Covestro gaat de aandeelhouders van het chemiebedrijf adviseren om het overnamebod van 15,9 miljard euro van Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) te accepteren. Na een jaar onderhandelen is een deal nu echt binnen handbereik.

De raad van bestuur van de Duitse chemiegroep Covestro gaat haar aandeelhouders aanraden in te gaan op het recente overnamebod van de oliegroep Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc). Dat heeft het bedrijf dinsdag gezegd in de marge van de presentatie van de resultaten van het derde kwartaal. Adnoc aast al een tijd op Covestro, maar een deal bleef tot deze maand uit.

Covestro, met een belangrijke vestiging in Antwerpen, maakt vooral schuimchemicaliën voor matrassen, autostoelen of isolatiemateriaal. Voor de tweede keer dit jaar stelt het zijn winstverwachtingen voor dit jaar naar beneden bij, tussen 1 miljard en 1,25 miljard euro, wegens een zwakke vraag op de wereldmarkt. Covestro heeft het al een tijd lastig. In juni kondigde het forse besparingen aan.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg in het derde kwartaal met 3,6 procent tot 287 miljoen euro, maar kwam wel lager uit dan wat analisten verwachtten. Ook de stabiel gebleven omzet van 3,6 miljard euro lag onder de analistenconsensus van 3,68 miljard euro.

Mogelijk van de beurs

Begin deze maand bereikten Adnoc en Covestro na een dik jaar wikken en wegen een akkoord over een overnamebod van 15,9 miljard euro. Concreet gaat het om een bod van van 62 euro per aandeel, maar dat slaagt pas als Adnoc op zijn minst de helft plus één aandeel binnenhaalt. Het bod komt neer op een premie van 54 procent in vergelijking met juni 2023, toen de interesse van Adnoc voor het eerst naar buiten kwam. Covestro heeft tot 27 november om het bod te accepteren.

De deal is de grootste overname in de geschiedenis van Adnoc en tevens de grootste overname van een Europees bedrijf door een speler uit het Midden-Oosten.

'Onder voorbehoud van de beoordeling van het bod gaan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Covestro ervan uit dat zij de aandeelhouders van de vennootschap zullen aanbevelen het bod te accepteren', aldus Covestro in een verklaring. Het bedrijf komt 'in de komende twee weken' met een verklaring over het overnamebod. Als de deal rond is, is het mogelijk dat Adnoc het Duitse bedrijf van de beurs haalt, zei Christian Baier, de financieel directeur van Covestro, aan het persagentschap Reuters.

De deal is de grootste overname in de geschiedenis van Adnoc en tevens de grootste overname van een Europees bedrijf door een speler uit het Midden-Oosten. Sultan Al Jaberis, de CEO van Adnoc, is al een tijd bezig om zijn bedrijf minder afhankelijk te maken van olie als brandstof in het kader van de wereldwijde omschakeling naar groene energie. Daarom is hij op koopjesjacht in de chemiesector, omdat die nauw aanleunt bij petroleum, dat vaak dient als grondstof. Die interesse verklaart mee waarom Adnoc de biedprijs van aanvankelijk 55 euro per aandeel enkele keren optrok.