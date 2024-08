Antwerpse diamantkeurder IGI naar de beurs in India

De Antwerpse diamantkeurder IGI hoopt bij zijn beursgang in India omgerekend zo'n 430 miljoen euro op te halen.

IGI - kort voor International Gemological Institute - is naar eigen zeggen het grootste onafhankelijke lab ter wereld voor het testen en beoordelen van diamanten, andere edelstenen en juwelen. De groep werd in 1975 in Antwerpen opgericht door Marcel Lorie en telt vandaag 29 laboratoria en 18 opleidingsinstituten in alle belangrijke juwelen- en diamantcentra ter wereld. IGI heeft meer dan 1.000 mensen in dienst.

Het bedrijf kreeg aan de zijde van de familie Lorie het Chinese conglomeraat Fosun aan boord als meerderheidsaandeelhouder. Fosun is bij ons bekend als de gewezen grootste aandeelhouder van de verzekeringsgroep Ageas. Maar in zijn zoektocht naar vers geld verkocht Fosun IGI vorig jaar aan de Amerikaanse private-equityreus Blackstone.

Goed beursklimaat

In het voorjaar lekte al uit in de Indiase pers dat Blackstone IGI aan het klaarstomen was voor een beursgang. Niet in ons land, maar in het Indiase Mumbai. Blackstone wil daarbij profiteren van het goede beursklimaat in het Aziatische land. Bovendien haalt IGI het merendeel van zijn omzet en winst uit India en heeft het er de meeste van zijn labs, ook al ligt de hoofdzetel in Antwerpen.