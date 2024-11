Fabriek voor aluminium slagroombussen in Lummen wordt Amerikaans

Het Amerikaanse concern Ball koopt Alucan, de Spaanse fabrikant van geëxtrudeerde aluminium spuitbussen en flessen met vestigingen in eigen land en in het Limburgse Lummen.

Alucan heeft al een lange geschiedenis. Het bedrijf ontstond een halve eeuw geleden binnen de Franse aluminiumgroep Pechiney die begin jaren 2000 belandde bij het Canadese Alcan (nu Rio Tinto). Enkele jaren na de overname van Pechiney door Alcan ging het management van Alucan zijn eigen weg. Het verzelfstandigde bedrijf investeerde flink, onder meer in 2021 in de bouw van een nieuwe vestiging in Lummen.

Lummen is vooral gespecialiseerd in aluminium slagroomverpakkingen. Bij de aankondiging van de investering van 14 miljoen euro was er sprake van het creëren van 100 nieuwe jobs. Maar zover is het nog niet. De laatste jaarrekening (van 2023) van Alucan Benelux heeft het over ruim 20 werknemers eind vorig jaar. Het was maandag niet meteen duidelijk hoeveel mensen er nu werken.