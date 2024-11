Populair Amerikaans sneakermerk Skechers bouwt groter distributiecentrum in Luik

Het boomende Amerikaanse schoenen- en kledingmerk Skechers wil met een nieuw en groter distributiecentrum in Luik zijn groei in Europa ondersteunen. De beslissing om in België te blijven is een opsteker voor de regio en de logistieke sector in ons land.

Skechers is sinds zijn oprichting in 1992 in Californië uitgegroeid tot een concern met een omzet (in 2023) van 8 miljard dollar (7,5 miljard euro) en 9,5 miljard dollar beurswaarde op Wall Street . Zijn producten - sneakers en allerlei andere schoenen, kleding en accessoires - zijn online te verkrijgen en in ongeveer 5.300 winkels in bijna alle landen ter wereld.

Daar zullen vanaf 2028 meer mensen aan de slag kunnen. In het huidige centrum werken zo'n 700 mensen.

Skechers sluit zelfs niet uit dat het naast het nieuwe centrum het oude moet behouden.

Het succes van Skechers is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan oprichter Robert Greenberg, die het concern na 32 jaar nog steeds leidt als CEO en voorzitter. Zijn zoon Michael is ook sinds het begin aan boord. Het duo, dat tevens aan de basis lag van het sneakermerk LA Gear, bouwde Skechers uit tot het wereldwijde nummer drie in de sector, na het eveneens Amerikaanse Nike en het Duitse Adidas.

Het West-Europese distributiecentrum van Skechers ligt al sedert 2002 in Milmort bij Luik. Het groeide mee met de rest van de groep: van bij aanvang 5.000 vierkante meter is het na meerdere uitbreidingen nu 200.000 vierkante meter groot. Er werken volgens de Vlaamse Sophie Houtmeyers, bij Skechers verantwoordelijk voor de distributie in Europa, Brazilië, Chili en Japan, zo'n 700 mensen vast in dienst. Op piekmomenten komt daar tijdelijk personeel bij.

Opsteker

Maar het centrum botst op zijn limieten. Daarom trekt Skechers 12 kilometer verder, vlak bij de luchthaven van Luik, een gloednieuw gebouw op dat vanaf 2028 gradueel in gebruik wordt genomen. Dat Skechers in België blijft, is een opsteker voor de regio en de logistieke sector in ons land, die het vaak moet afleggen tegen vooral Nederland.

Toch geeft David Weinberg, de operationeel directeur van Skechers, toe dat het concern 'tal van alternatieven' heeft bekeken. 'Maar we hebben een goede band met ons personeel opgebouwd, denken we. We zijn een bedrijf dat erg 'mensenintensief' is. We zien de relatie met onze werknemers als een alliantie. Velen zijn al erg lang aan boord. Het was voor ons dus belangrijk om hen te behouden. Daarom hebben we er alles aan gedaan om in de buurt te blijven.'

Schermvullende weergave Een impressie van het nieuwe Europese distributiecentrum van Skechers in Luik. ©Skechers

Het nieuwe centrum krijgt dezelfde grondoppervlakte als het oude, maar omdat het hoger wordt, zal er meer volume zijn. Het wordt ook efficiënter omdat het in tegenstelling tot het oude niet uit meerdere gebouwen bestaat. Welke investering ermee gepaard gaat, wil Weinberg niet kwijt.

Meer personeel

De Skechers-topman geeft wel aan dat Skechers altijd al 'significant investeerde' in automatisering en efficiëntie en dat dat nu niet anders zal zijn. Toch verwacht hij dat in het nieuwe centrum meer mensen aan de slag zullen gaan.

Bij elk nieuw centrum denken we dat het vijf of tien jaar zal meegaan, maar we halen die termijn zelden. David Weinberg Operationeel directeur Skechers

'Europa, het Midden-Oosten en Afrika behoren tot onze grootste markten. We groeiden er in het derde kwartaal met 30 procent en in de eerste negen maanden van 2024 met 20,5 procent. De aanzienlijke groei zal aanhouden. We zijn constant blijven aanwerven in Europa, hoeveel we ook automatiseerden. We denken niet dat het huidige aantal mensen in het nieuwe centrum zal volstaan. Ook in de tussentijd zullen we extra rekruteren.'

10 miljard omzet Skechers mikt tegen 2026 op 10 miljard dollar omzet.

Weinberg sluit zelfs niet uit dat Skechers tegen 2028 het oude centrum moet behouden om de groei te kunnen volgen. 'De voorbije vijf jaar zijn we aanzienlijk groter geworden dan onze interne projecties. Bij elk nieuw centrum denken we dat het vijf of tien jaar zal meegaan, maar we halen die termijn zelden. Het hangt ook af van de situatie in de wereld. Er spelen veel belangrijke issues in de wereld, zoals geopolitieke spanningen, maar ondanks die kwesties groeien we op de meeste plaatsen erg goed.'

Skechers verwacht dit jaar af te klokken op bijna 9 miljard dollar omzet en tegen 2026 aan 10 miljard te geraken, al kan die al enkele jaren oude doelstelling ook vroeger worden gehaald. Daarna zal de groei niet stoppen. 'We werken aan andere producten, aan kleding en technisch sportschoeisel. We zijn nu ook actief in voetbal, basket in de VS en cricket in India. Technisch sportschoeisel zal ons helpen om sterker te groeien. We zullen in de meeste landen marktaandeel blijven winnen.'

Nike

Weinberg schrijft het succes van Skechers toe aan een combinatie van factoren. 'We investeren veel in onze schoenen. We voegen constant categorieën en soorten toe, in combinatie met kwaliteit, stijl en comfort voor de juiste prijs. Innovatie is een van onze kerncompetenties. Terwijl anderen tijdens de coronapandemie vertraagden, bleven wij investeren in infrastructuur en nieuwe productlijnen. Dat kon door onze sterke balans en ons grote geloof in het bedrijf.'