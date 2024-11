Puma rekent op retromodel om uit moeras te raken

Tussen juni en september verkocht Puma wel meer voetbal- en loopschoenen, maar de omzetstijging van 5 procent tot 2,31 miljard euro bleef desondanks onder de verwachtingen van de analisten. Vooral in zijn grootste markt (Europa, Midden-Oosten en Afrika) was de verkoop met 0,8 procent ondermaats. Netto verdiende Puma 127,8 miljoen euro, of 3 procent minder op jaarbasis.

F1-schoeisel

Het optimisme van de Puma-topman is voor een deel te danken aan de nakende lancering van het retromodel Speedcat. Puma hoopt op hetzelfde effect als bij zijn grote rivaal Adidas, wiens huidig succes onder meer te danken is aan het succes van de retromodellen Samba en Gazelle.

Speedcat was decennialang een icoon in de racecultuur. Het model met de dunne zool ontstond in 1999 als vuurvast F1-schoeisel, maar in de loop der jaren verruilde de Speedcat het racecircuit voor de mondiale modesteden. Nu, een kwarteeuw later, haalt Puma dat model van onder het stof.