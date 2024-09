Staking tegen sociaal plan bij Ontex in Eeklo

Bij luierfabrikant Ontex in het Oost-Vlaamse Eeklo is de ochtendploeg niet aan de slag gegaan. Zij protesteren met de actie tegen het sociaal plan voor de fabriek.

Ontex wil de fabriek in Eeklo tegen het einde van het jaar sluiten. Dat kadert in een bredere herstructurering van de groep. Voor de 347 personeelsleden is een sociaal plan onderhandeld, dat donderdag aan de werknemers is voorgesteld. In het plan staan onder meer bepalingen rond de uittredingsvergoeding en begeleidende maatregelen.

Maar het plan van Ontex werd niet gesmaakt. Om 5 uur zou de ochtendploeg van de fabriek aan het werk gegaan moeten zijn, maar gebeurde niet. Een handvol werkwilligen ging wel aan de slag, maar er is amper productie. Rond de middag zou een nieuwe ploeg aantreden. Het is afwachten of die aan de slag zal gaan.

Helft jobs weg

De luierproducent kondigde in juni aan dat het de activiteiten op zijn thuismarkt wou herstructureren om zijn concurrentiepositie in Europa te versterken. Daarbij zou de fabriek in Eeklo dichtgaan en wordt de vestiging in Buggenhout omgevormd tot een expertisecentrum voor onderzoek en ontwikkeling en de productie van incontinentieproducten.

De fabriek in Eeklo zou dichtgaan, de vestiging in Buggenhout wordt een expertisecentrum.

Door de herstructurering zullen 489 banen verloren gaan in Eeklo en Buggenhout samen. Ontex zal na de ingrepen nog 569 mensen tewerkstellen in België, gespreid over de vestigingen in Buggenhout en Aalst. Dat maakt dat bijna de helft van de Belgische jobs verloren gaat.