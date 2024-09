Tupperware van plan om faillissement aan te vragen

De producent van keukenproducten Tupperware Brands bereidt het faillissement voor. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg op basis van welingelichte bronnen.

De maker van plastic potjes zou deze week bij de rechtbank bescherming aanvragen tegen schuldeisers, zo weet Bloomberg. Het bedrijf kan zijn schulden niet meer aflossen. Het kijkt aan tegen een schuldenberg van 700 miljoen dollar. De plannen zijn nog niet finaal. Het bedrijf gaf geen commentaar op de berichtgeving.

Tupperware is al decennialang bekend van de plastic opbergdozen voor in de keuken. Die worden aan de man en vrouw gebracht via Tupperwareparty's, waarbij verkopers of 'consulenten' bij mensen thuis de keukenspullen komen aanprijzen. Gevolg: bij heel wat mensen puilen de kasten uit met Tupperware, vaak doorgegeven van de ene op de andere generatie.

Maar het bedrijf torst een schuldenberg van 700 miljoen dollar, en de jongste jaren gaan de omzet en winst in dalende lijn. In combinatie met de hogere rente en dure grondstoffen maakt dat het almaar moeilijker voor Tupperware om zijn schulden weg te werken. Eind 2022 bedroeg de schuldgraad bijna vijf keer de brutobedrijfswinst, waardoor banken niet meer happig zijn om het bedrijf nog nieuwe kredieten te verlenen.

Fabriek in Aalst

Volgens kenners hield het bedrijf te lang vast aan zijn verkoopstrategie via Tupperware-party's en heeft het te weinig geïnvesteerd in digitale marketing. Daardoor verloor het veel marktaandeel aan uitdagers op de markt. Tupperware heeft een fabriek in Aalst, waar 240 mensen werken. Op de marketingafdeling zijn er dat nog eens enkele tientallen.

Vorig jaar belandde het aandeel Tupperware Brands in een meme-rush, waardoor het in augustus alleen al vervijfvoudigde in waarde. De aandelenkoers van het noodlijdende bedrijf profiteerde van kleine beleggers die elkaar wijsmaakten op sociale media dat de toen lopende schuldherschikking een onverwacht goede afloop zou kennen. Begin 2021 was het bedrijf nog 1,5 miljard dollar waard op de beurs, begin dit jaar nog amper 100 miljoen dollar.