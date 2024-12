Bondgenoot van Elon Musk mag Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA leiden

Isaacman (41) is de CEO van de betalingsverwerker Shift4 Payments. Behalve zakenman is hij ook ruimtefanaat en privéastronaut. Hij leidde afgelopen september de eerste missie van het Polaris-programma van SpaceX, een reeks private bemande missies om astronauten in een baan om de aarde te brengen. Isaacman werd de eerste burger die een ruimtewandeling achter zijn naam kan zetten.

SpaceX

Als baas van de NASA zal Isaacman het beheer krijgen over een budget van zowat 25 miljard dollar. Een van de belangrijkste lopende projecten is het Artemis-programma om weer mensen naar de maan te brengen. Trump is een grote voorstander van dat miljarden dollars kostende programma, dat grotendeels afhankelijk is van SpaceX, de leverancier van het ruimteschip Starship. SpaceX is eigendom van Elon Musk, die Trumps minister van Overheidsefficiëntie wordt.