Pover filmaanbod wist winst Kinepolis uit

De bioscoopketen Kinepolis rekent op een beter najaar nu de Hollywood-staking van eind 2023 stilaan uitgezweet is.

Een pover filmaanbod, een uitvloeisel van de Hollywood-staking in het najaar van 2023, hield zoals gevreesd lelijk huis in de resultatenrekening van Kinepolis .

De bioscoopuitbater met ketens in West-Europa (vooral België, Frankrijk, Nederland en Spanje) en Noord-Amerika (Canada en de Amerikaanse deelstaat Michigan) kreeg vergeleken met de eerste helft van 2023 17 procent minder bezoekers over de vloer. Door elke bezoeker iets méér te laten uitgeven kon CEO Eddy Duquenne de omzetkrimp beperken tot 15 procent. Niettemin: de realiteit blijft dat de combinatie van hogere werkingskosten die over minder bezoekers gespreid moeten worden tot veel minnetjes leidt.

De bedrijfswinst zakte met ruim 40 procent. Het gaat om de door het bedrijf zelf meest gebruikte graadmeter voor operationele winst, het mondvol ebitdal: vóór afschrijvingen maar na de vooral in de Canadese Landmark-bioscopen omvangrijke leasekosten. De bedrijfswinst per bezoeker kwam uit op 2,65 euro, van 3,83 euro een jaar eerder. Voeg daar nog de rentelasten op de bijna 400 miljoen schulden bij en netto blijft er nauwelijks nog winst over (zie tabel).

Dat er überhaupt een minieme winst overblijft, is vergeleken met de sectorgenoten met een vaak veel grotere schuldenlast een opsteker. Ter vergelijking: de Canadese marktleider Cineplex rapporteerde eerder deze maand bij 18 procent lagere bezoekersaantallen over de eerste jaarhelft netto 84 miljoen Canadese dollar verlies, tegenover 126 miljoen dollar winst een jaar eerder.

De toon is gezet voor een najaar met een beter gevulde filmkalender. Eddy Duquenne Kinepolis-CEO

Duquenne maakt zich sterk dat de kentering is ingezet, verwijzend naar nieuwe grote releases als 'Inside Out 2' en 'Deadpool & Wolverine'. 'De toon is gezet voor een najaar met een beter gevulde filmkalender.'

Beleggers hadden zich door het povere aanbod al schrap gezet voor zwakke resultaten. Het aandeel Kinepolis noteert sinds Nieuwjaar 14 procent lager en zit ook nog altijd ruim onder het precovidpeil.

