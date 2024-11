Saoedisch staatsfonds verkoopt opnieuw aandelen van gamebedrijf Nintendo

Het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië heeft nog meer aandelen van het Japanse gamingbedrijf Nintendo verkocht.

PIF, voluit Public Investment Fund, brengt daardoor zijn belang in de maker van de Switch-spelcomputer en spellen als 'Super Mario', 'Donkey Kong' en 'The Legend of Zelda' terug van 7,5 naar 6,3 procent. Daarvoor had PIF ook al aandelen Nintendo verkocht, want eerder had het nog bijna 8,6 procent van het Japanse bedrijf in handen. De Saoedi's blijven wel een van de grootste aandeelhouders van Nintendo.

De nieuwe aandelenverkoop is opvallend, want enige tijd geleden zei PIF nog dat het belang in Nintendo en andere gamebedrijven juist vergroot kon worden. Zo heeft het fonds ook een flinke participatie in Koei Tecmo Holdings, bekend van de gamebedrijven Koei en Tecmo, en belangen in gameontwikkelaars zoals Nexon en Capcom.

Advertentie

Dalende verkoop

Nintendo kampt echter met sterk dalende verkopen van zijn verouderde Switch-consoles en heeft ook te maken met felle concurrentie van de PlayStation 5 van het eveneens Japanse Sony. Nintendo is van plan om zijn nieuwe console uiterlijk in maart te presenteren om de omzet een impuls te geven.