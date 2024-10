Argenx breekt kaap van 30 miljard euro beurswaarde

Terwijl de Bel20 in lijn met de andere Europese beurzen donderdag rood kleurt, slaagt het zwaargewicht Argenx erin een nieuwe recordkoers te vestigen. De Gentse specialist in auto-immuunziekten tikt 501,8 euro aan. Daarmee sneuvelt het vorige record van 10 september.

Aan de huidige koers is Argenx voor het eerst 30 miljard euro waard. Het bedrijf rijgt de verkoopssuccessen aan elkaar met Vyvgart, een innovatief medicijn gericht op de behandeling van myasthenia gravis (MG), een zeldzame auto-immuunziekten die spierzwakte veroorzaakt. De hoop dat Vyvgart als een Zwitsers zakmes ingezet kan worden in verschillende auto-immuunziekten, vertaalt zich dankzij de hoop op een forse cashflow in een beurswaarde van 30 miljard euro.