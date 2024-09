Belgische Pantera tankt 93 miljoen euro voor 'radioactief kanon' tegen kanker

Het Waalse IBA, een specialist in deeltjesversnellertechnologie, bundelde in de joint venture Pantera de krachten met het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN.

Pantera, de Belgische krachtenbundeling van het SCK CEN en het Waalse IBA, versnelt via de grootste ronde van een groeier dit jaar de productie van actinium-225, een radioactieve stof die 'big pharma' test als precisiebombardement tegen kanker.

Woensdag maakte de joint venture bekend dat hij 93 miljoen euro ophaalt, in een ronde geleid door EQT Life Sciences, één van 's werelds grootste financiers in de gezondheidszorg. Ook Kurma Partners, Eurazeo, Korys (de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt), Paladin en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV deden mee. Het is meteen de grootste ronde van een Belgische groeier dit jaar.

Zowat alle grote farmabedrijven, waaronder Novartis, Bayer, Bristol Myers Squibb of Eli Lilly, zijn actief in het veld. Sven Van den Berghe CEO Pantera

De verse middelen zullen in hoofdzaak gebruikt worden voor de bouw van een productiefaciliteit van actinium-225, een radiocatieve stof die farmabedrijven volop testen in doelgerichte kankerbehandelingen.

Actinium-225 wordt getest voor een waaier aan kankertypes: zowel kankers die vaak voorkomen, zoals prostaat-, long-, darm-, borst-, pancreas-, bloed- en nierkanker, als meer zeldzame soorten, zoals glioblastoom, de dodelijkste vorm van hersenkanker.

Actinium-225 zendt als zogenaamde medische radio-isotoop tijdens het vervallen straling uit, waarmee kankercellen nauwkeurig gelokaliseerd en vernietigd kunnen worden. Actinium-225 beperkt zich tot de kankercellen en spaart het omliggende gezonde weefsel.

Ziekenhuizen gebruiken vandaag al behandelingen op basis van andere radioactieve stoffen, om uitgezaaide kankers, zoals neuro-endocriene tumoren, te behandelen. De tumor wordt dan zo lang mogelijk teruggeduwd. Zo’n therapie geneest patiënten niet, maar maakt dat ze langer leven, hun letsels minder toenemen en hun levenskwaliteit verbetert.

Zo bracht onder meer de Duitse farmareus Bayer een radioactief medicijn op de markt tegen uitzaaiingen van prostaatkanker. Het Zwitserse Novartis commercialiseerde een medicijn voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren.

'Vandaag is bijvoorbeeld lutetium-177 een veelgebruikte radioactieve stof', zegt Christophe Deroose, specialist nucleaire geneeskunde aan het UZ Leuven, die zich al ruim 20 jaar verdiept in radiofarmaca. 'Maar actinium-225 is zo beloftevol omdat het nog veel krachtiger is. Het geeft een explosie van energie vrij op een kleine ruimte, op een diameter van nauwelijks twee à drie cellen.'

Stijgende vraag

Wereldwijd stijgt de vraag naar actinium-225 omdat 'big pharma' klinische studies willen opschalen in verschillende kankertypes en goedkeuringen willen aanvragen bij farmawaakhonden. Maar omdat een schaalbare productie van actinium-225 complex is en een uitgebreide nucleaire infrastructuur vergt, is er wereldwijd een tekort en wordt actinium-225 wel eens het zeldzaamste medicijn ter wereld genoemd.

Daar liggen kansen voor ons land, gelooft Pantera-CEO Sven Van den Berghe. 'Wereldwijd zijn wij het enige land met alle bouwstenen,' zegt Van den Berghe. 'Je hebt de nucleaire faciliteiten van het SCK CEN en IBA dat wereldleider is in deeltjesversnellerstechnologie.'

Actinium-225 is zo beloftevol omdat het een explosie van energie vrijgeeft op een kleine ruimte, op een diameter van nauwelijks twee à drie cellen. Christophe Deroose Specialist nucleaire geneeskunde aan het UZ Leuven

Ons land geldt al lang als een wereldspeler in de productie en de export van medische radio-isotopen. België telt meerdere gespecialiseerde spelers in de nucleaire geneeskunde.

IBA is een wereldleider in protontherapie, waarmee kankertumoren gerichter bestraald worden, zodat er minder nevenwerkingen zijn dan bij de klassieke radiotherapie. Het SCK CEN in Mol en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen IRE in Fleurus produceren radio-isotopen.

Pantera geeft aan dat de eerste goedgekeurde kankerbehandelingen met actinium-225 naar verwachting vanaf 2028-2029 op de markt komen. Vanaf 2029 zou de door Pantera geproduceerde hoeveelheid moeten volstaan voor de behandeling van meer 100.000 patiënten per jaar.

Hoe werken radioactieve kankerbehandelingen? Een radioactieve stof wordt gekoppeld aan een eiwit of een antilichaam, dat zich vervolgens als een taxi in de bloedbaan een weg baant naar de kankercellen om ze met straling te bombarderen. Het omringende gezonde weefsel wordt gespaard.

Vorig jaar sloot Pantera ook al een strategisch partnerschap met het Amerikaanse TerraPower, dat gespecialiseerd is in radioactieve isotopen. Vanaf 2025 zou de Belgische joint venture via die samenwerking al op kleinere schaal actinium-225 kunnen leveren aan farmabedrijven voor de ontwikkeling van kankerbehandelingen.

Pantera sloot al leveringsovereenkomsten met verschillende farmabedrijven, waaronder het Duitse Bayer, en verwacht om deals te hebben voor meer dan 80 procent van zijn capaciteit voor de start van de productie. 'Zowat alle grote farmabedrijven, waaronder Novartis, Bayer, Bristol Myers Squibb of Eli Lilly, zijn actief in dat veld', zegt Van den Berghe.

Dealkoorts bij 'big pharma'

Getuige daarvaan de vele miljardendeals in korte tijd in radioactieve kankertherapie. De Britse farmareus AstraZeneca legde dit jaar tot 2,4 miljard dollar op tafel voor Fusion Pharmaceuticals. De Canadese kankerspecialist heeft een kandidaat-behandeling voor prostaatkanker in de tweede fase van ontwikkeling (een medicijn doorloopt drie klinische fases voor een aanvraag tot goedkeuring).

Eind vorig jaar al nam het Amerikaanse Bristol Myers Squibb het Californische RayzeBio over, voor ruim 4 miljard dollar. Vlak daarvoor slokte het Amerikaanse Eli Lilly, 's werelds meest waardevolle farmabedrijf, het eveneens Amerikaanse Point Biopharma op voor 1,4 miljard dollar.

De jongste jaren werden radioactieve kankerbehandelingen beloftevoller door de technologische vooruitgang en omdat steeds meer interessante kankerdoelwitten - of therapeutische aanknopingspunten - werden ontdekt.

Na de nieuwe kapitaalinjectie daalt het belang van IBA in Pantera van 47,8 procent naar 31,3 procent, geeft de Waalse specialist in deeltjesversnellerstechnologie woendag aan.