De ‘fall from grace’ van Pfizer

Een activistische aandeelhouder duwt eens te meer op de zere plek van Pfizer: investeerders en analisten verwijten CEO Albert Bourla te weinig focus en te dure overnames die onvoldoende renderen.

Ook in farmaland kan het verkeren. En snel. Vraag dat maar aan Albert Bourla, sinds 2019 de CEO van de beursgenoteerde Amerikaanse farmareus Pfizer. In volle coronapandemie werd Bourla nog net niet heilig verklaard na zijn geslaagde gok om in zee te gaan met het Duitse BioNTech, wat resulteerde in de razendsnelle ontwikkeling van hun coronaprik.

Hoogwaardigheidsbekleders en internationale media struikelden net niet over elkaar om selfies te nemen in de Belgische ‘posterboy’-fabriek in Puurs-Sint-Amands, die alle uithoeken van de wereld bediende. Ook de verwende Pfizer-belegger droeg Bourla op handen, omdat de coronavaccins en virusremmers tientallen miljarden dollars aan extra omzet en winst opleverden.

Anno 2024 is zijn liefde voor Pfizer bekoeld. Nu de coronapandemie achter ons ligt, staat die inkomstenstroom zo goed als droog. Waar Pfizer over 2022, op zijn piek, nog een recordomzet van ruim 100 miljard dollar boekte, was dat vorig jaar 58,5 miljard.

Het grote probleem is dat Bourla geen vervangers vindt om de krater van de coronamiddelen te helpen dichten. Investeerders raken gedesillusioneerd. Sinds de pandemiepiek in 2021 verloor de koers van het aandeel 50 procent.

Pfizer schrapte deze maand 255 banen in zijn vlaggenschip in Puurs-Sint-Amands, als deel van een wereldwijde besparingsoefening in zijn productienetwerk, waarbij ook in andere landen banen sneuvelden. Qua symboliek kan dat tellen.

Obesitastrein gemist

De harde realiteit is dat Pfizer niet langer in de bovenste schuif van investeerders ligt. Terwijl het in coronatijden met BioNTech en Moderna nog als dé dominante speler gold, bekoren vandaag andere farmareuzen.

Het Deense Novo Nordisk, uitgegroeid tot Europa’s meest waardevolle bedrijf, en het Amerikaanse Eli Lilly, doorgestoomd tot ’s werelds meest waardevolle farmabedrijf, hebben Pfizer naar het achterplan verbannen.

En dat dankzij de warmebroodjesverkoop van hun medicijnen voor obesitas, dé hottest market in farmaland. Met dat grote verschil dat Eli Lilly en Novo Nordisk - cynisch gesteld - voor vele jaren gebeiteld zitten, omdat obesitas een chronische aandoening is en patiënten dus hun medicatie levenslang zullen moeten nemen.

Om te illustreren hoe vlug een verliezer in farmaland kan vervellen tot een winnaar (en omgekeerd): Eli Lilly is vandaag ruim vijf keer groter in beurswaarde dan Pfizer, terwijl het in 2019 nog bijna de helft kleiner was.

Een pijnlijke vaststelling is dat Bourla en Pfizer in obesitas de trein hebben gemist. Jawel, Pfizer ontwikkelt ook een obesitaspil, maar die liep vertraging op na slechte studieresultaten. Bovendien is het bedrijf lang niet alleen en - belangrijker - ligt het ver achter op Novo Nordisk en Eli Lilly. Kortom, het ziet er niet naar uit dat Pfizer een rol van betekenis zal spelen in obesitas.

Bij beleggers borrelt de frustratie over het gebrek aan perspectief bij de farmareus al langer. Die flakkert weer in alle hevigheid op sinds vorige week bekend raakte dat de activistische aandeelhouder Starboard Value in stilte een belang van 1 miljard dollar opbouwde in Pfizer, uit onvrede met de gang van zaken en met de intentie om mee aan de boom te schudden.

De activistische aandeelhouder, die Bourla deze week een eerste keer in de ogen keek, verwijt de Pfizer-CEO onder meer dat hij te lang te optimistisch was over de corona-inkomsten. Dat is terecht, Bourla heeft zich daar trouwens begin dit jaar al voor verontschuldigd.

Dure overnames

Kritikasters verwijten Bourla ook dat hij te kwistig met miljarden strooide om overnames te financieren. Onder zijn bewind spendeerde Pfizer sinds 2020 70 miljard dollar aan overnames.

Dat Bourla de coronacash aan het werk zette, in de hoop om zo verse groei binnen te halen, kan je hem bezwaarlijk aanwrijven. Meer nog: het is een aloud recept bij big pharma, dat vaak innovatie elders inkoopt ter aanvulling van de eigen pijplijn.

Maar het verwijt dat Bourla in al zijn overnamedrift te weinig focus aan de dag legde, is terecht. De overnames schoten alle kanten op, gaande van kanker (Seagen, 43 miljard dollar) over bloedaandoeningen (Global Blood Therapeutics, 5,4 miljard dollar) en ontstekingsziekten (Arena Pharmaceuticals, 6,7 miljard) tot migraine (Biohaven, 11,6 miljard).

Wat de analist en de belegger frustreert en vooral ook verontrust, is dat al die overnames (tot dusver) niet de verhoopte omzetboost opleverden. Het deed Bourla’s al gedeukte imago ook geen deugd dat Pfizer vorige maand een medicijn tegen sikkelcelziekte, binnengehaald met de miljardenovername van Global Blood Therapeutics, van de markt haalde na bezorgdheid over de veiligheid.

Dat Bourla mogelijk te veel zou hebben betaald voor overnames stond dan weer in de sterren geschreven. Je hoefde geen Nostradamus te zijn om te voorspellen dat overnameprooien hun huid duur zouden verkopen, omdat iedereen in het wereldje zeer goed wist dat Pfizer op een berg van coronamiljarden zat.

Besparingen

Het slechte nieuws is dat er geen quick fix is voor de vele euvels van Pfizer op korte termijn, zoals belangrijke studieresultaten of een betekenisvolle medicijngoedkeuring, die als katalysator voor de beurskoers zouden kunnen fungeren.

Grote overnames, om zo potentiële blockbusters (medicijnen met een jaaromzet van minstens 1 miljard dollar) binnen te halen, lijken op korte termijn uitgesloten. De schuld die Pfizer torst als gevolg van alle eerdere overnames - 57,5 miljard dollar per eind juni - beperkt de bewegingsruimte voor een game changing-overname, schetst de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal.

In zo’n context ligt besparen voor de hand. Alleen: dat deed Bourla al, tot tweemaal toe zelfs. Hij zette eind vorig jaar een wereldwijd kostenbesparingsprogramma van 4 miljard dollar in gang en kondigde een tijd geleden aan dat een nieuw plan 1,5 miljard dollar bijkomende besparingen moet opleveren. Gezien de beperkte manoeuvreerruimte op andere fronten valt het evenwel niet uit te sluiten dat Starboard Value aandringt op extra besparingen, om zo tot een scherpere focus te komen.

Voor groei is het dus uitkijken naar de ontwikkelingspijplijn aan medicijnen bij Pfizer. Maar ook daar duiken vraagtekens op. Een paar stermiddelen verliezen de komende jaren hun marktbescherming tegen goedkopere varianten. De vraag is of nieuwkomers tijdig dat gat kunnen dichtrijden.

Bourla beloofde dat de kankerbehandelingen van Seagan extra blockbusters in oncologie zullen opleveren, maar of dat effectief zo zal zijn, weten we pas over een paar jaar.

Investeringen in Puurs

Vakbonden en werknemers van de megasite in Puurs-Sint-Amands, met 5.000 werknemers een van ’s lands grote farmawerkgevers, volgen de ontwikkelingen ongetwijfeld op de voet.

Pfizer hamert er steevast op hoe belangrijk de site is en dat ook zal blijven. Een paar troeven wijzen erop dat dat verder gaat dan alleen maar mooie woorden.

In Puurs gebeurt meer dan de productie van coronavaccins, dezer dagen teruggeschroefd tot een kleinschalig seizoensgegeven. Ze maken er tientallen producten, verspreid over verschillende ziektedomeinen. En ze zijn er in staat om zowel kleine medicatievolumes voor klinische studies te produceren als grootschalige volumes van al goedgekeurde medicatie.

En, belangrijker: eind 2022 werd een investering van ruim 1,2 miljard euro aangekondigd, gespreid over drie jaar. Destijds ging het om een recordinvestering in extra productie- en verpakkingscapaciteit en koelopslag voor medicatie. Het doel: de site te wapenen voor het postcovidtijdperk. Die investering loopt door, benadrukte Pfizer begin deze maand.

En de belegger? Die telt af naar 29 oktober, wanneer Pfizer derdekwartaalresulaten rapporteert. De vraag is of hij niet té verwend is geweest in coronatijden en vandaag geen té hoge eisen stelt.