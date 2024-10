Farmareus Eli Lilly kan verwachtingen niet inlossen

Eli Lilly staat voor een turbulent dagje op Wall Street, want het Amerikaans farmabedrijf voldoet niet aan de verwachtingen van de markt. Hogere kosten gooiden roet in het eten.

Eli Lilly is de afgelopen maanden dankzij zijn afslankmedicijn Zepbound en de diabetesbehandeling Mounjaro uitgegroeid tot het waardevolste farmabedrijf ter wereld. Maar die status krijgt een fikse tik, nu Eli Lilly teleurstelt met zijn kwartaalcijfers.

Het farmaconcern kon wel uitpakken met een omzetstijging van 20 procent tot 11,44 miljard dollar, maar de winst per aandeel van 1,18 dollar lag ver onder de verhoopte 1,47 dollar. En die tegenvaller dreigt hard aan te komen op Wall Street. In de voorbeurshandel is sprake van een klap van meer dan 10 procent, wat zou neerkomen op een verlies van 90 miljard dollar beurswaarde.

De redenen voor de teleurstellende cijfers zijn divers. Zo heeft het farmaconcern fors geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn productiefaciliteiten om de groeiende vraag naar zijn middelen te kunnen volgen. Daarvoor heeft het bedrijf 7 miljard dollar voorzien, maar die uitgaven gaan gepaard met stijgende rentelasten. Verder heeft Eli Lilly af te rekenen met een stevig belastingtarief (38,9 procent) als gevolg van niet-aftrekbare kosten die verband houden met acquisities.

Omzetprognose verlaagd

En ten slotte stelden ook de omzetcijfers voor het obesitasmiddel Zepbound teleur. De omzet bleef steken op 1,26 miljard dollar, een stuk lager dan de 1,63 miljard dollar waarop analisten hadden gerekend. Volgens Eli Lilly hebben de groothandelaars hun grote voorraden afgebouwd tijdens het afgelopen kwartaal.

Het bedrijf stelde plannen uit om reclame te maken voor het afslankmiddel Zepbound en hield zich in bij internationale lanceringen om zich te concentreren op het verhogen van de voorraadniveaus in de VS, vertelde CEO David Ricks aan CNBC.

"Er is een overaanbod... maar we hebben de vraag niet gestimuleerd zoals we oorspronkelijk hadden gepland", zei Ricks.

