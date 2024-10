Imec.xpand leidt ronde van 46 miljoen voor Spaanse hersenchip

Het aan Imec gelieerde investeringsfonds imec.xpand stapt in Inbrain Neuroelectronics, een Spaans bedrijf dat hersenimplantaten uit grafeen maakt om neurologische aandoeningen te behandelen.

Inbrain is een van een toenemend aantal bedrijven - het bekendste is wellicht Neuralink van Elon Musk - die digitale technologie willen gebruiken om hersenactiviteit te beïnvloeden en zo neurologische ziektes als epilepsie of parkinson te behandelen.

Lees meer Breinchips geven verlamde mensen hoop, maar verrichten nog geen mirakels

Het speciale van de Spaanse ‘brain-computer interfaces’ is dat ze gemaakt zijn uit grafeen, een ultradun en sterk materiaal, bestaande uit een laag koolstofatomen, dat goede geleidende eigenschappen heeft. Het zou ook beter verdragen worden door het menselijke lichaam dan andere materialen, wat belangrijk is om de nuttige levensduur van een implantaat zo lang mogelijk te maken. Het implantaat van Inbrain heeft een dikte van 10 micrometer. Dat is dunner dan een menselijk haar.

Advertentie

Het bedrijf laat dinsdag weten dat het 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) heeft opgehaald. De leidende investeerder is Imec.xpand, het investeringsfonds dat gevestigd is in het Imec-gebouw in Leuven en dat investeert in technologie die een link heeft met het Vlaamse onderzoeksinstituut. Het gaat om de grootste investering die Imec.xpand al heeft gedaan. Het exacte bedrag is niet bekend, maar ligt naar verluidt nog ‘ruim onder 10 miljoen euro’.

CEO en medeoprichter Carolina Aguilar zegt dat er ook een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten met Imec, dat Inbrain gaat ondersteunen bij de ‘voorbereiding op de schaalvergroting van grafeeninterfaces op een commercieel niveau’.