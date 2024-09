Britse verzekeraar Esure in de etalage, Ageas genoemd als kandidaat

De durfkapitalist Bain Capital zet de Britse verzekeraar Esure te koop, schrijft persbureau Reuters. Het Belgische Ageas wordt genoemd als mogelijke overnemer.

Bain Capital heeft een rist adviseurs onder de arm genomen om te helpen bij een verkoop van de Britse verzekeraar Esure. Dat zeggen verschillende bronnen aan het persagentschap Reuters. Een verkoop van de Britse specialist in auto- en woonverzekeringen zou tot 1 miljard pond (1,18 miljard euro) in het laatje kunnen brengen.

Volgens Reuters wordt naar het Belgische Ageas gekeken als potentiële kandidaat-overnemer. Het is allesbehalve een geheim dat de Belgische verzekeraar graag zou uitbreiden in het Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar probeerde Ageas met een miljardenbod op het Britse Direct Line zijn grootste overname ooit binnen te halen. Ageas wilde daarbij in cash en aandelen in totaal 3,7 miljard euro op tafel leggen, maar liep met dat bod een blauwtje bij de Britten.

Aantrekkelijke prooi

Als er even later dan een kleinere sectorgenoot van Direct Line op de markt komt, is het niet onlogisch dat er weer in de richting van Brussel wordt gekeken. Bronnen van Reuters zeggen ook dat Esure voor Ageas een extra aantrekkelijke prooi is, omdat ze al gebruik maken van hetzelfde technologische platform. Dat zou een integratie vergemakkelijken.

Ook analisten meenden bij het afblazen van de jacht op Direct Line al meteen dat Ageas andere mogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk zou bestuderen. 'Gegeven de kleine omvang van de huidige Britse activiteiten riskeren de opbrengsten daar altijd onder de verwachtingen te blijven, ondanks de verbeteringen die we zagen in 2023', schreef KBC Securities-analist Thomas Couvreur toen.

In een reactie aan De Tijd meldt Ageas dat het 'geen commentaar geeft op marktgeruchten'. Ook Bain Capital onthoudt zich tegenover Reuters van commentaar.

+17 procent Esure zag zijn omzet in het eerste halfjaar 17 procent stijgen.

Esure werd in 2000 opgericht door Peter Wood, die eerder mee aan de wieg stond van Direct Line. Het bedrijf rapporteerde in de eerste helft van het jaar een stijging van de omzet met 17 procent, in een nochtans moeilijk klimaat. Het bedrijf boekte vorig jaar wel nog een verlies van 16,7 miljoen pond, maar zou volgens de bronnen van Reuters 'verbeterde winstvooruitzichten' hebben.

Bain Capital is sinds 2018 eigenaar van de verzekeraar. Het durfkapitaalfonds legde toen 1,21 miljard pond op tafel voor Esure.