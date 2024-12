CEO van miljardenbedrijf UnitedHealthcare doodgeschoten in New York

Agenten staat vlak bij de plaats waar Brian Thompson werd vermoord in Midtown Manhattan, in New York.

De CEO van UnitedHealthcare, een van de grootste private Amerikaanse ziekteverzekeraars, is woensdagochtend plaatselijke tijd in New York doodgeschoten. Brian Thompson was onderweg naar het Hilton Hotel in Manhattan, waar zijn bedrijf een investeerdersdag organiseerde.

Volgens de New Yorkse politie (NYPD) werd de 50-jarige Thompson iets voor 7 uur (lokale tijd) neergeschoten. Toen de politie toekwam, was de man buiten bewustzijn. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het Mount Sinai West-ziekenhuis, waar hij werd doodverklaard.

Thompson was onderweg naar het hotel waar zijn bedrijf een investeerdersdag organiseerde. Kort na het incident beëindigde het bedrijf zijn jaarlijkse conferentie voor analisten en investeerders. 'We hebben te maken met een zeer ernstige medische situatie van een van onze teamleden. Als gevolg daarvan ben ik bang dat we het evenement vandaag moeten beëindigen', zei Andrew Witty, de CEO van UnitedHealth, de groep boven UnitedHealthcare, aan de nieuwsdienst Reuters.

Naar verluidt werd Thompson opgewacht aan de deuren van het hotel. Volgens de politie is nog niemand in hechtenis genomen in verband met de schietpartij.