Verzekeringsmakelaar Callant: 'We willen groeien zoals de Sagrada Familia'

Met overname nummer 25 op zak wil de verzekeringsmakelaar Callant binnen vijf jaar in omvang verdubbelen. Toch zegt het familiebedrijf niet zo agressief te shoppen als grote buitenlandse investeerders op de Belgische makelaarsmarkt. ‘Uiteindelijk wordt de klant daar de dupe van.’

‘Als je sneller gaat dan één overname per jaar wordt het moeilijk. Dan riskeer je chaos.’ Peter Callant, die al ruim 30 jaar de gelijknamige verzekeringsmakelaar uitbouwt, klonk drie jaar geleden categorisch toen De Tijd polste hoe hij wilde inspelen op de fusie- en overnamegolf die over de sector rolt.

Maar nu steeds meer kleine en middelgrote makelaars zichzelf in de etalage zetten omdat ze vacatures moeilijker ingevuld krijgen, de strengere regelgeving en snellere digitalisering amper kunnen volgen of simpelweg geen opvolger vinden om het kantoor te leiden, wil ook Callant versneld groeien door overnames.

Met het Brugse Maréchal Verzekeringen, dat zich toelegt op de non-profitsector, doet Callant zelfs zijn derde overname dit jaar. Eerder legde de makelaar ook de hand op het Ieperse Robyn en de Gentse kredietmakelaar iFinco. Callant profileert zich daardoor steeds nadrukkelijker als een onestopshop, die verzekeringsdiensten levert voor ondernemingen, maar ook financieel advies verleent aan de families die bij die bedrijven aan de knoppen zitten.

Soep en pistolets

De chaos is alleszins ver zoek als we Callant spreken op De Cellen, het 19de-eeuwse kasteeldomein in Oostkamp waar de hoofdzetel van de West-Vlaamse verzekeringsmakelaar zich bevindt. De laatste werken van de kunsttentoonstelling die hier enkele weken liep, worden ingepakt, rond de middag worden soep en pistolets geserveerd.

‘Overnames zijn in de loop der jaren eigenlijk business as usual geworden’, zegt Callant. ‘We weten nu niet alleen hoe we dit soort dossiers operationeel moeten aanpakken, maar ook hoe we moeten omgaan met de personeelsleden die mee aan boord komen. Daardoor hebben we eigenlijk amper personeelsverloop. Hier werken 140 mensen, slechts twee zijn vertrokken. Terwijl er in de sector doorgaans een personeelsverloop van 10 procent is.'

Met de overname van Maréchal - deal nummer 25 in de geschiedenis van de groep - is Callant vandaag goed voor 175 miljoen euro aan premie-inkomsten. De groep zit daarmee in de top tien van de grootste verzekeringsmakelaars in België. Maar de ambities reiken verder. Tegen 2030 wil Callant verdubbelen in omvang en minstens 400 miljoen euro aan premie-inkomsten realiseren.

Bijkomende overnames moeten helpen om dat doel te bereiken. ‘We hebben nog een aantal blinde vlekken in ons netwerk, onder meer in Aalst, de Denderstreek, Limburg en Vlaams-Brabant’, zegt Callant. ‘We kijken nu al naar nieuwe overnames om die gaten te vullen. We willen ook in Brussel actief worden.’

Familiecharter

De tijd dringt, want Callant verwacht dat de consolidatie die nu in de sector aan de gang is over een vijftal jaar voorbij is. Bovendien zijn er kapers op de kust. Concurrenten zoals Hillewaere, Allia, Howden of Induver zijn ook druk aan het shoppen en kunnen daarvoor rekenen op kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders zoals Rothshild, het Belgische Apheon of het Londense Hg Capital.

Die private-equityspelers pakken het wel totaal anders aan dan Callant. ‘Die investeerders proberen nu zo snel mogelijk veel premievolume te verwerven. In een volgende fase komen bij de bedrijven die ze hebben gekocht allicht ingrepen om het rendement op te krikken. Dat is nu nog niet het geval, waardoor in die groepen baronieën kunnen ontstaan van toplui die hun macht nog niet willen afstaan’, zegt Callant.

De grote investeerders die nu volop makelaars kopen, zullen in een volgende fase ingrijpen om het rendement bij die bedrijven op te krikken. Peter Callant Topman Callant Insurance & Financial Advice

‘Daardoor dreigen op termijn werknemers ontevreden te worden en te vertrekken. Wat uiteindelijk ook nadelig is voor de klanten. Wij kijken daarentegen alleen naar bedrijven waarvan we weten dat ze dezelfde waarden delen. We ‘callantifiëren’ en integreren die bedrijven volledig van bij de start. Als je je kantoor verkoopt, moet je als aandeelhouder beseffen dat je een deel van je macht zal moeten afstaan. Je moet beseffen dat iedereen belang heeft bij de extra schaalvoordelen.'

'Ik vergelijk Callant altijd met de Sagrada Familia in Barcelona. Die kathedraal is een bouwwerk dat nooit af is. Wij leiden al onze mensen op om daaraan mee te bouwen. Ook de collega's van de kantoren die we hebben overgenomen, betrekken we vanaf dag één voluit in onze strategische projecten. Dat creëert een grote verbondenheid tussen onze kantoren.'