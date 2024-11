Zweedse activisten wakkeren overnamespeculatie rond verzekeraar Baloise aan

De Zwitserse verzekeraar Baloise, ook in ons land een belangrijke speler, komt in het vizier van Europese sectorgenoten na de instap van het Zweedse Cevian, Europa's grootste aandeelhoudersactivist.

Belgische gevolgen

Zo'n ingreep zou ook gevolgen kunnen hebben voor de Belgische verzekeringsmarkt. Baloise, dat vooral op schadeverzekeringen focust, is met een marktaandeel van ruim 6 procent de op zes na grootste speler in België. Vorig jaar was ons land goed voor net geen kwart van de premievolumes bij de beursgenoteerde groep. Daarmee is België na Zwitserland de belangrijkste markt voor Baloise.