Kempense recyclagespecialist Campine boekt recordwinst in eerste halfjaar

Campine heeft een 8 hectare grote site in de Kempense bossen van Beerse, waar het jaarlijks 80.000 à 90.000 ton autobatterijen recycleert.

De Kempense loodrecyclage- en chemiegroep maakt maandag de hoogste bedrijfswinst ooit in de eerste jaarhelft bekend. Een herhaling van de recordresultaten uit 2023 komt in zicht.

Campine heeft er een sterk halfjaar op zitten, blijkt uit de cijfers die de Kempense loodrecyclage- en chemiegroep maandagochtend bekendmaakt.

De omzet, 169,1 miljoen euro, kromp licht jaar op jaar door de lagere vraag naar lood en autobatterijen, waarvan de groep jaarlijks 80.000 à 90.000 ton recycleert. Maar de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) steeg met 18 procent tot 19,7 miljoen euro, met dank aan hogere marges in de speciaalchemiedivisie en de gunstige metaalprijzen in de recyclagetak.

Advertentie

Dat resultaat is een nieuw record voor Campine voor de eerste zes maanden van het jaar, meldt het ruim 100 jaar oude bedrijf uit Beerse. 'Ondanks uitdagende economische omstandigheden door een beperkte vraag in verschillende van onze markten, konden we onze winst vergroten met gerichte inspanningen aan de aankoopkant', legt Campine-CEO Wim De Vos uit.

Brandvertragers

Netto klom de winst naar 7,4 euro per aandeel. 'Voor 2024 rekent Campine opnieuw op een goed resultaat, mogelijk een evenaring of zelfs een verbetering van de recordcijfers van 2023', klinkt het. Dat zal afhangen van de evolutie van de

metaalprijzen en de vraag naar eindproducten in het tweede semester, aldus het bedrijf.

Voor 2024 rekent Campine opnieuw op een goed resultaat, mogelijk een evenaring of zelfs een verbetering van de recordcijfers van 2023. Campine

De Vos gaf vorige maand al aan goed gewapend te zijn tegen de Chinese exportbeperking van antimoon. Het metaal, waar ook het poeder antimoontrioxide van gemaakt wordt, is een component van brandvertragers, pigmenten en loodlegeringen voor auto- en energieopslagbatterijen.

Voor Campine, de grootste producent van antimoontrioxide in Europa, is antimoon een belangrijk onderdeel van de business. De Kempenaars gebruiken het in verschillende van hun activiteiten. Sinds enkele jaren hebben ze zich ook op de recyclagemarkt voor antimoon geworpen. Campine verwacht dat de antimoonprijzen op een hoog niveau blijven.

De Vos benadrukte eind augustus nog dat Campine zijn afhankelijkheid van Chinese leveranciers van antimoon gradueel heeft afgebouwd, van meer dan 80 procent in 2014 naar minder dan 50 procent in 2019 en vandaag minder dan 5 procent. De groep gaf recent ook al aan dat ze eind dit jaar een investeringsbeslissing neemt over extra recyclagecapaciteit voor antimoon.

Advertentie