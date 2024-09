Brussels Airport annuleert groot aantal vluchten op 1 oktober door actiedag vakbonden

Brussels Airport anticipeert op de aangekondigde staking van een groot aantal werknemers - van de externe dienstleverancier - die instaan voor de veiligheid. 'Om lange wachttijden aan de veiligheidscontrole te vermijden, hebben luchtvaartmaatschappijen in overleg met Brussels Airport beslist het merendeel van de vluchten die op 1 oktober vertrekken te annuleren of te wijzigen.' Voor vrachtoperaties zal er geen hinder zijn.

Brussels Airlines zal - net als andere maatschappijen - de getroffen passagiers zo snel mogelijk rechtstreeks contacteren. Het bedrijf zal hen een alternatief voorstellen en zegt er alles aan te doen om de reizigers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen. Dat kan een dag vroeger of later zijn, klinkt het, of - voor transferpassagiers - met een overstap in een andere hub van Lufthansa Group, de Duitse luchtvaartgroep waar Brussels Airlines deel van uitmaakt.