Jong Geweld | Jan Biekens (Yumi Print): 'We lieten 30.000 enveloppen drukken met een verkeerd gespeld adres'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Jan Biekens (26), die samen met zijn broers Olivier (25) en Tobias (23) de app Yumi uit de grond stampte voor het printen en versturen van digitale foto's.

Hoe leg je aan je grootmoeder uit wat jullie doen?

'Het toeval wil dat onze grootvader de acteur is in onze eerste online campagne. Hij speelt iemand die in zijn serviceflat eenzaam voor het raam zit te staren, maar door een foto, die hij via de post krijgt, van een uitstap met een kleinkind klaart hij helemaal op. Ouderen vormen een doelgroep voor Yumi.'

'Het idee is dat we de drempel om een fysieke foto met de post op te sturen naar vrienden of familie - als een tastbare herinnering aan een vakantie, een feest, een fietstocht of evenement - verlagen tot drie klikken in onze app, voor de prijs van een pint: 3,5 euro.'

Hoe kwam je op het idee?

'Olivier, een van mijn twee broers met wie ik Yumi Print heb opgericht, maakte de bedenking dat het toch zo spijtig is dat al die digitale foto’s met herinneringen zo onzichtbaar blijven in smartphones of computers. Terwijl ze staan voor herinneringen waarmee je zoveel mensen een plezier kan doen. Toen ik zelf een verre reis maakte, merkte ik bovendien hoe omslachtig het is om een postkaart te versturen.'

'Dus besloten we twee jaar geleden om een app te bouwen, waarbij het printen, maar ook het bijhouden van je contactadressen, het toevoegen van een berichtje en het opsturen van de foto frictieloos verloopt. Natuurlijk bestaan er al apps en online spelers die foto’s afdrukken op papier, koffiemokken of kalenders. Bij ons gaat het om het delen van die foto's met anderen. Vandaar de naam Yumi: 'you and me'.'

Waar staan jullie nu?

'Sinds anderhalf jaar is onze app te downloaden via de appstores van Apple en Android. We hebben 5.000 accounts, waarvan 4.000 betalende gebruikers die samen al 6.000 orders deden met 7.500 afgedrukte en verzonden foto’s. Daarvoor hebben we geld opgehaald met een converteerbare lening. Er is natuurlijk wel nog veel werk voor de boeg. De grootste uitdaging is bestaande klanten herhaaldelijk foto’s te laten versturen, en om mensen die een foto ontvangen, zelf ook aan het versturen te krijgen. We hopen op termijn ook weerkerende inkomsten te halen uit jaarabonnementen.'

Waar willen jullie over tien jaar staan?

'Ik denk liever in kleinere doelen op kortere termijn, zoals: 150.000 verzonden foto’s over twee jaar. Ik weet nog niet waar we over tien jaar willen staan. Of toch: ik speel, net als mijn broers, hockey, en daar zie je het belang van een goed team. Ik hoop dat we dat ook zullen hebben met een tiental mensen die goed op elkaar ingespeeld zijn en willen gaan voor dit bedrijfje. Binnenkort hopen we ook onze eerste echte kapitaalronde van 700.000 euro te doen. Daarmee willen onze marketing en communicatie een boost geven. We hopen ook een bekende Vlaming te vinden die een ambassadeur kan zijn van Yumi.'

Wat was een tegenvaller tot nu toe?

'Dat we minder snel groeiden dan gehoopt. En je maakt regelmatig blunders. Zo hebben we 30.000 enveloppen laten drukken met een verkeerd gespeld retouradres. Gelukkig was de fout miniem, zodat we de enveloppen wel kunnen gebruiken. Maar anders was dat een dure blunder geweest. Daarnaast hebben we in het begin veel tijd en geld verloren met de IT-ontwikkeling van de app. We hadden daarvoor veel vroeger de technische knobbel moeten inhuren, die ons daar nu bij helpt.'

Hoe maak je je hoofd leeg?

‘Elke dag sport! Hockey: mijn broers zijn beiden professionals, ze spelen in in de nationale ploeg, ikzelf speel in de B-ploeg, maar ik doe het toch twee keer per week. Daarnaast train ik voor de marathon van Antwerpen. Ik squash en tennis, en ’s ochtends vroeg doet een goede work-out wonderen om mijn hoofd en lijf wakker en fris te krijgen. Dat is nodig nu ik volop werk aan onze eerste echt kapitaalronde.’