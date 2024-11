Antwerps familiebedrijf vult winkelcentra met 'kiddie rides' en souvenirautomaten

Het Antwerpse familiebedrijf Blitha-Vereycken installeert schommelpaarden en 'kiddie rides' in shoppingcentra en automaten met souvenirmunten op toeristische locaties.

Een motor van Batman, een rode formule 1-wagen, een muntautomaat voor het attractiepark Dino World en een schommelpaard op het dak. Het magazijn van het familiebedrijf Blitha-Vereycken, vlak bij de Boomsesteenweg in Wilrijk, is een speeltuin voor jong en oud. ‘Hier liep ik als kind elke dag rond’, vertelt eigenaar Jan Vereycken (53) enthousiast.

Vereycken is gepassioneerd door ‘kiddie rides’, kinderattracties met stilstaande voertuigen die kinderen tot hun meestal grote vreugde even kunnen besturen. Het bedrijf werd in 1961 opgericht door zijn vader Hugo Vereycken, een telg van een slachtersfamilie uit Geel. Omdat hij niet als slager wilde werken, ging Vereycken ‘chickenbakken’ (kauwgomautomaten) verkopen aan slagerijen. Later verdeelde hij ook de schommelpaarden die de hal van menige Belgische supermarkt sierden.

In 1980 nam Vereycken zijn concurrent Blitha over van baron du Roy de Blicquy. Die zat aanvankelijk in de echte paardenbusiness, maar schakelde over op schommelpaarden. Door de fusie verwierf de combinatie Blitha-Vereycken een sterke positie in de supermarkten van Delhaize en GB, waar de baron sterk stond dankzij zijn goede banden met de adellijke eigenaarsfamilies.

Shoppingcentra

Vereycken groeide op in de villa die nog altijd voor het magazijn staat, midden in een industrieterrein. ‘Papa was altijd op de baan. Dus om hem te zien, ging ik mee.’ Na zijn studies elektronica kwam Verecyken in 1993 bij het familiebedrijf werken. Tien jaar later nam hij de firma over van zijn ouders.

Hij diversifieerde de activiteiten omdat consumenten almaar minder tijd doorbrachten in de supermarkt. Hij ontwikkelde een automaat die medailles, souvenirmunten en biljetten van 0 euro uitspuwt en plaatste die bij toeristische monumenten en musea. ‘Zo kwamen we op een andere markt, met een ander product voor een andere doelgroep’, legt hij uit. ‘Mijn eerste klant was het Atomium. Dat is nog altijd ons best lopende monument.’

0 Souvenir Blitha-Vereycken verkoopt bij toeristische attracties biljetten van 0 euro als souvenir.

De munten en biljetten zijn intussen goed voor de helft van de omzet van Blitha Vereycken. Bovendien zijn de souvenirs gegeerd bij collectioneurs. Vereycken toont een speciaal 0 eurobiljet van het Atomium, met een wapperende Belgische vlag op de bovenste bol. ‘Verzamelaars kicken daarop’, zegt hij. Vorig jaar werd een munt van het Waalse dierenpark Pairi Daiza voor 206 euro online geveild.

Tien jaar geleden ontdekte Vereycken een nieuwe markt: shoppingcentra, waar de beleving centraal staat. De treintjes of automaten met speelgoed of hartjes van Blitha-Vereycken vrolijken intussen bijna alle Belgische winkelcentra op. Het voordeel is dat de firma in één shoppingcentrum meerdere toestellen kan plaatsen. Want ook voor kiddie rides geldt: location is key. ‘In Mini-Europa hebben ze onze muntenautomaat ooit 5 meter verder om de hoek gezet. Onze omzet ging maal twee. Nu lopen de bezoekers daar los op onze machine.’

Reparatie

Blitha-Vereycken beheert de volledige logistiek, van de aankoop over de installatie tot het onderhoud. Het koopt de 'kiddies rides' zelf aan en bouwt ze volledig om omdat de geleverde kwaliteit vaak niet voldoet aan de maatstaven. Vereycken heeft een ervaren tatoeëerder in dienst die vandaag een paard bespuit. Een andere werknemer herstelt het gat in de leren zetel van een schommelpaard. Elke dag vult een collega de souvenirmunten aan en repareert hij toestellen ter plekke.

Voor uitbaters van shoppingcentra en toeristische locaties is het businessmodel van Blitha-Vereycken aantrekkelijk. Partners hoeven niets te investeren, maar krijgen een percentage op de verkoop, in het geval van kiddie rides de helft. ‘Herstellingen zijn onze grootste kostenpost’, zegt Vereycken, die ook zelf vaak de baan opgaat. ‘Een medewerker is net vertrokken naar Hornu om een grijpkraan te vervangen. Dat zijn twee maanden winst weg.’

Vol passie spreekt Vereycken over zijn kiddie rides, maar aan de intensieve business verdient hij niet bijzonder veel. Blitha-Vereycken haalde in 2022 op een recordomzet van 2,4 miljoen euro een nettowinst van 122.000 euro. Vorig jaar beperkte de winst zich tot 7.000 euro. Bovendien kende de firma een zeer moeilijke tijd tijdens de coronapandemie. ‘We hadden nul inkomsten. We waren gediversifieerd, maar alle poten werden tijdens corona weggezaagd.’

Corona zette wel een turbo op de digitalisering van de business. Tot voor kort bedroeg de vaste prijs van een ritje standaard een muntstuk van 2 euro. ‘Het is een impulsaankoop. Als iemand kleingeld moet beginnen te zoeken, is de verkoop weg.’

Vandaag gebeurt de helft van de betalingen cashloos, waardoor Blitha-Vereycken de prijs in kleine stappen zal kunnen optrekken. Al wil Vereycken ook bij betalingen met een bankkaart de draaiknop aan zijn kauwgomautomaten behouden. ‘Je wil het plezier van het kind om te draaien niet wegnemen. Klik klik klik: dat is toch een andere beleving dan op een knopje duwen.’