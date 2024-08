Canadees miljardenbod op Japanse winkelreus 7-Eleven

De Canadese retailgroep Couche-Tard, de eigenaar van de TotalEnergies-tankstations in ons land, doet een gooi naar haar Japanse sectorgenoot Seven & i Holdings. Die is vooral bekend van de gemakswinkels van 7-Eleven.

Het bod van Alimentation Couche-Tard werd maandagochtend eerst gemeld door de Japanse zakenkrant Nikkei, waarna Seven & i Holdings met een bevestiging kwam. In het persbericht van de Japanse retailreus staat niet hoeveel de Canadezen veil hebben voor Seven & i Holdings. Volgens Nikkei moet een bod omgerekend minstens 31 miljard euro bedragen om een kans op slagen te hebben.

Het aandeel van het beursgenoteerde Seven & i Holdings maakte maandag in een reactie een sprong van bijna 23 procent, waarna het op zijn daglimiet van 400 yen winst botste. Dat geeft de groep een beurswaarde van 34,4 miljard euro. Couche-Tard zelf haalt 53 miljard euro.

Grootste winkelketen

Seven & i Holdings benadrukt in het persbericht dat het gaat om een 'confidentieel, niet-bindend en voorlopig' voorstel om al zijn aandelen over te nemen. Een bron zei aan het persbureau Reuters dat de gesprekken tussen de twee groepen zich in 'een zeer vroeg stadium' bevinden. Als het effectief tot een overname komt, wordt het volgens Nikkei de grootste van een Japans bedrijf door een buitenlandse speler ooit.

Seven & i Holdings omvat meerdere winkelketens en retailactiviteiten en is zelfs actief als bank. Maar de groep is vooral bekend van de 7-Eleven-gemakswinkels. Het bijna een eeuw oude 7-Eleven, van Amerikaanse origine, is volgens zijn website met meer dan 84.000 winkels in 19 landen van verschillende formules de grootste winkelketen ter wereld. De keten pionierde in de sector, onder meer met koffie om mee te nemen en verkooppunten die de klok rond open zijn.

Onder druk

Seven & i stond de laatste jaren onder druk om beter te presteren op de beurs. Onder meer het activistische fonds ValueAct Capital Management drong aan op een andere strategie. Daarna kwamen er maatregelen om de groep te herstructureren, met plannen om de supermarktgroep Ito-Yokado apart naar de beurs te brengen. Maar volgens de markt gingen de maatregelen te traag.

Alimentation Couche-Tard heeft een wat vergelijkbaar profiel als Seven & i. Het is bij ons vooral bekend omdat het vorig jaar de Europese tankstations van het Franse TotalEnergies kocht (behalve die in Frankrijk). Het deed in 2021 ook een mislukte gooi naar de Franse winkelreus Carrefour.

