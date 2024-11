Jumbo-CEO: ‘We hebben overwogen ons terug te trekken uit België’

Samen met de miljardairsfamilie Van Eerd bouwde Ton van Veen (54) de supermarktketen Jumbo uit tot de grootste uitdager van marktleider Albert Heijn. Maar enkele maanden nadat de Nederlandse topmanager een stap had teruggezet, dwongen een fraudezaak en slabakkende resultaten hem het roer weer in handen te nemen. Ook in België loopt de expansie vertraging op. ‘Al maken we er dit jaar wellicht wel winst.’

Een kwarteeuw lang groeide de Nederlandse supermarktketen Jumbo, tot alleen nog Albert Heijn groter was. Maar in 2022 volgde de ontnuchtering in het hoofdkantoor in het Nederlandse Veghel. Voor het eerst slabakte de omzet en daalden de winst en het marktaandeel. Het plan om in vijf jaar honderd winkels te openen in België mislukte. Ook persoonlijk werd de eigenaarsfamilie Van Eerd getroffen. Pater familias en voorzitter Karel overleed, zoon Frits stapte op als CEO omdat hij vervolgd wordt voor mogelijke omkoping en fraude.

Ton van Veen (54) sprong in de bres. Jumbo gedraagt zich te veel als marktleider en niet als uitdager, analyseerde hij. De keten die vroeger een goedkoop imago had, is nu duurder dan liefst acht andere ketens. Vooral daar wil hij iets aan doen. Slabakkende onderdelen zoals de restaurantketen La Place verkocht hij, dure sponsorcontracten in onder meer het wielrennen - waar Jumbo het team van Wout Van Aert sponsorde - zette hij stop. En de keten koopt sinds kort haar koopwaar samen met andere Europese ketens in om de aankoopkosten te drukken.

Zakelijke steun en toeverlaat

Behalve de familie Van Eerd zelf kent allicht niemand het bedrijf beter dan Van Veen. Al ruim twintig jaar is hij de zakelijke steun en toeverlaat van de familie. Hij is de medearchitect van het weergaloze groeiparcours van Jumbo, dat anno 2023 met 10,9 miljard euro omzet ruim 21,1 procent van de Nederlandse boodschappenmarkt controleerde.

Ja, we streven naar 50 Belgische winkels eind volgend jaar, maar we gaan ons niet meer vastpinnen op aantallen. Als het er 45 zijn, dan vind ik het ook prima. Ton van Veen CEO Jumbo

In 2005, een jaar nadat Van Veen als financieel directeur aan boord was gekomen, bedroeg het marktaandeel van Jumbo amper 5 procent en kwam de omzet niet verder dan 811 miljoen euro. Maar de familie Van Eerd blaakte van ambitie. Ook na twintig jaar staat ze nog verzinnebeeld op een legerhelm in het voormalige kantoor van Karel van Eerd. Er staat in witte letters op: ‘AH, here we come!’

De ambitie vertaalde zich in een ongebreidelde expansiedrift, waarbij Jumbo er niet voor terugdeinsde om veel grotere concurrenten over te nemen. In 2009 groeide het aantal winkels dankzij de acquisitie van Super de Boer van 128 naar 300. Jumbo betaalde 552,5 miljoen euro, maar de werkelijke kostprijs - inclusief schulden en investeringen - naderde het miljard. Toch volgde al drie jaar later de overname van C1000 voor nog eens 900 miljoen euro. Jumbo klokte af op 725 winkels en 7,5 miljard euro omzet. In vijf jaar tijd werd de keten bijna tien keer groter.

Die steile opmars dankte Jumbo aan zijn financiële man Van Veen, die wijlen Jumbo-topman Karel van Eerd via een gemeenschappelijke kennis vond. ‘Wij zijn commercieel sterk, maar zoeken een goede financial om onze enorme groeiambitie mogelijk te maken’, zei Van Eerd tegen Van Veen.

Bio Ton van Veen 1969: geboren in een Zuid-Hollandse winkeliersfamilie. 1988: studeert bedrijfseconomie aan de universiteit van Rotterdam. 1993: werkt in diverse financiële functies bij de telecomgroep KPN. Advertentie 1997: heeft diverse financiële functies bij de zuivelgroep Campina, onder meer als financieel directeur Duitsland. 2004: financieel directeur Jumbo. Maart 2022: vicevoorzitter raad van commissarissen Jumbo. September 2022: CEO ad interim Jumbo. Maart 2023: CEO Jumbo.

Het gesprek vond plaats aan de keukentafel van Van Eerd en zijn vrouw Kitty, waarbij ook de kinderen Frits, Colette en Monique aanwezig waren. ‘Kitty bood een bakje koffie aan en wat lekkers erbij. Ik voelde me als een aanstaande schoonzoon die zich ging voorstellen’, zegt Van Veen. Het was het begin van een band voor het leven. Jaren later zou Kitty Van Veen gekscherend haar vierde kind noemen. In het bedrijf kreeg Van Veen de bijnaam Ton van Eerd.

Op de rem trappen

De familie gaf de toen 35-jarige Van Veen meteen de volle verantwoordelijkheid. In zijn eerste halfjaar mocht hij meteen de herfinanciering van het bedrijf regelen. Even later kelderde hij in zijn eentje het eerste overnamedossier dat op tafel kwam. ‘Als Van Veen het niet wil, doet de familie Van Eerd het niet’, titelde de krant NRC jaren later. ‘De familie heeft een drang om te groeien. Ik heb daarbij behoorlijk op de rem getrapt’, zei Van Veen aan de Telegraaf. ‘Mijn insteek is altijd: moeten we dit wel willen? Groeien is één, beheerst en verstandig groeien is twee.’

Ik maak me sterk dat over enkele jaren de winstgevendheid van België niet onderdoet voor die van Nederland. Ton van Veen

Hoe won hij als eerste directielid dat geen familie was zo snel het vertrouwen? ‘Ik kwam uit een corporate omgeving’, zegt Van Veen, in 1969 geboren in een Zuid-Hollandse winkeliersfamilie. Zijn vader verkocht met zijn bedrijf Van Veen Groothandel in Levensmiddelen koopwaar aan kruidenierswinkels, slagerijen, bakkerijen en groentezaken. De jonge Van Veen koos er na zijn studies bedrijfseconomie voor om bij telecomgroep KPN te werken en trok later naar de zuivelreus Campina. Daar schopte hij het als prille dertiger tot financieel directeur van de Duitse bedrijfstak. ‘Ik had - in alle bescheidenheid - door mijn mooie carrière een reputatie opgebouwd.’

Van Veen bevestigde die reputatie bij Jumbo door de grote overnamedossiers met vernuft en strategisch aan te pakken. Toen Jumbo het beursgenoteerde Super de Boer wou kopen, probeerde Van Veen eerst een deal te sluiten met de directie. Die stuurde hem wandelen. ‘Aangezien zij groter waren, wilden zij ons overnemen, maar wij verkozen het andersom.’

Met een klassiek overnamebod zonder directiesteun zou het niet lukken, realiseerde Van Veen zich. Onder de minderheidsaandeelhouders zaten enkele rechtstreekse concurrenten. En dus richtte Van Veen zijn vizier op de grootaandeelhouder (57%), de Franse supermarktgroep Casino, waarmee hij een akkoord maakte. ‘We boden niet op de vennootschap, maar op de interessante activa en passiva. Daarvoor was maar het akkoord van 50 procent van de stemrechten nodig.’

Het bedrijf verkopen? Dat is totaal niet aan de orde. De familie Van Eerd is nog altijd bijzonder geëngageerd. Ton van Veen CEO Jumbo

Bij de overname van C1000 overtuigde Van Veen de banken Rabobank, ING en ABN AMRO om exclusief samen te werken. Tegenbieders als Sligro, het Duitse Edeka en private-equityfondsen kregen geen steun van de grootste banken van Nederland. ‘Dat leverde ons een voordeel op’, merkt Van Veen droogjes op tijdens het interview in de Jumbo van Rumst.

De Nederlander was op nog een andere manier zijn concurrenten te snel af. Maandenlang talmde hij met de deponering van het bedrijfsjaarverslag. De andere bieders mochten niet zien dat Jumbo er twee jaar na de overname van Super de Boer weer goed voorstond. Dan zou de prijs voor C1000 kunnen oplopen. ‘Rond Jumbo hangt nog altijd ongeloof: ‘Kan het dat wel aan?’ Dat wilden we even zo laten’, verklaarde hij nadien in het magazine Elsevier.

Schuld snel afbouwen

De overnames zadelden Jumbo op met 1,3 miljard euro schulden. Vijf jaar later bleef daar nog maar 170 miljoen van over. De verdienste van de Van Eerds, geeft Van Veen ruiterlijk toe. ‘Met hun commerciële expertise genereerden ze in die winkels omzetstijgingen van 40 tot wel 50 procent. Dat komt door hun unieke formule: een supermarkt die én service én een breed assortiment én lage prijzen biedt.’ Ook door synergieën steeg de winst fors en kon Jumbo leningen snel terugbetalen.

Van Veen verzorgde de finishing touch. ‘We kochten telkens alle winkels, maar de minder interessante vestigingen verkochten we met een meerprijs.’ Jumbo verkocht 80 C1000-winkels aan Albert Heijn voor gemiddeld 3,6 miljoen euro per winkel, terwijl het er zelf zo’n 2 miljoen voor had betaald. ‘Dat kon omdat we de winkels schoon aan de haak aanboden. Wij namen de complexiteit van de overname op ons: distributiecentra sluiten, hoofdkantoren afbouwen en IT-systemen ombouwen.’

In zakelijk opzicht voel ik me deel van de familie Van Eerd. Maar privé komen we niet bij elkaar over de vloer. Ton van Veen CEO Jumbo

Gaandeweg hield Van Veen zich ook bezig met sponsoring, de relatie met franchisers, technologie, personeelszaken en juridische aangelegenheden. ‘Ton weet echt álles van ons’, zei Frits van Eerd in 2020 aan het NRC.

Daardoor werd Van Veen ook de financiële man van de zakenbelangen van de familie Van Eerd buiten Jumbo. Toen ze in 2020 via een apart fonds de helft van de winkelketen HEMA kocht, leidde Van Veen - bestuurder bij HEMA - de overnamegesprekken. Ook bij de cosmeticaketen Rituals van Raymond Cloosterman, de echtgenoot van Colette Cloosterman van Eerd, was hij bestuurder.

‘In zakelijk opzicht voel ik me een deel van de familie’, zegt Van Veen. Toch lopen ze elkaars deur niet plat, integendeel. ‘Privé komen we niet bij elkaar over de vloer. Frits en ik zijn altijd een goed duo geweest, maar het was altijd zakelijk. Privé zijn we totaal anders. Hij houdt van carnaval, motorcross en autosport. Ik hou meer van wielrennen.’ Van Veen is een fervent fietser. Met een afgeschreven topfiets van het voormalige wielerteam Jumbo-Visma tourt hij in de regio rond zijn woonplaats Oirschot.

De Van Eerds zullen volgende maand dus niet present tekenen op het feestje naar aanleiding van Van Veens 55ste verjaardag. ‘Omgekeerd ga ik ook niet naar hun feestjes, behalve naar mijlpalen zoals huwelijksjubilea. En uiteraard was ik aanwezig op de begrafenis van Karel. Toen hij eind december 2022 overleed, was ik er als een van de eersten bij.’

446.000 euro cash

In de maanden voor het overlijden was er een andere klap: de neergang van CEO Frits van Eerd. Die begon toen speurders zijn privéwoning en kantoor binnenvielen en volgens Nederlandse media alles samen 446.000 euro cash aantroffen. Het parket stelde Van Eerd in verdenking van witwassen, fraude en omkoping. De strafzaak wordt volgend jaar ten gronde gevoerd.

Nooit zal Van Veen die 13de september van de huiszoeking vergeten. ‘Ik kreeg telefoon toen ik op weg was naar een van onze distributiecentra voor een commissarissenvergadering (raad van bestuur, red.). Er was iets aan de hand met een natuurlijk persoon gerelateerd aan Jumbo. Dan hoop je op een leverancier of een franchiser. Toen ik begon te bellen bleek het om Frits te gaan. Ik was geschokt.’

Elke CEO is een tussenpaus, want je komt en je gaat een keer. Ton van Veen CEO Jumbo

Hij steekt zijn hand in het vuur voor de man die 18 jaar lang zijn compagnon de route was. ‘De rechter moet oordelen, maar ik zie in Frits geen crimineel.’

Dat Van Veen daardoor CEO zou worden, was voor hem ‘bij voorbaat niet duidelijk’. ‘Ik had een paar maanden voordien de keuze gemaakt om te stoppen met het operationele en commissaris (bestuurder, red.) te worden, omdat ik ook andere dingen wou doen.’ Behalve bij HEMA en Rituals was Van Veen in die tijd ook commissaris bij de voetbalclub PSV en voorzitter bij het wielerteam Jumbo Visma. Hij is ook eigenaar van de pralinewinkelketen Coco & Sebas en hij investeerde met zijn vrouw Bianca in een woonzorgcentrum in Oirschot.

Uiteindelijk ging hij overstag. ‘Ik voelde een groot moreel appel. Er is altijd een optie om nee te zeggen, maar ik weet niet of het in dit geval echt een optie was. Dan zou ik mensen met wie ik 18 jaar intensief had samengewerkt erg moeten teleurstellen.’

Van Veen antwoordt niet op de vraag hoelang hij dit zal doen. ‘Tot aan mijn pensioen over twaalf jaar? Dat weet ik niet. Er is geen einddatum of -termijn afgesproken.’ Is hij een tussenpaus? ‘Elke CEO is een tussenpaus, want je komt en je gaat een keer.’

In ieder geval ziet het er niet naar uit dat Frits van Eerd terugkeert als hij onschuldig wordt bevonden. ‘Ik denk niet dat het op dit moment zijn ambitie is, na alles wat gebeurd is’, zegt Van Veen.

De familie is niet meer operationeel actief. Colette Cloosterman van Eerd is wel commissaris. Is het denkbaar dat de familie het bedrijf verkoopt? ‘Dat is totaal niet aan de orde’, zegt Van Veen beslist. ‘De familie is nog altijd bijzonder geëngageerd en gecommitteerd. Ik heb geen enkele andere opdracht meegekregen dan Jumbo door deze periode te loodsen en opnieuw te doen groeien.’

Overmoedige investeringen

Na 25 jaar onafgebroken groei moest er ooit een weerbots komen, zegt Van Veen. ‘Altijd zat er een stemmetje in mijn achterhoofd: dit kan niet zo blijven doorgaan. Ajax is ook niet alle jaren kampioen. Gelukkig niet, want dan komt PSV tenminste ook af en toe nog aan bod (lacht). Als je succesvol bent, lok je andere krachten uit. Concurrenten reageren anders, de maatschappij bekijkt je anders.’

Altijd zat er een stemmetje in mijn achterhoofd: dit kan zo niet blijven doorgaan. Als je succesvol bent, lok je andere krachten uit. Ton van Veen CEO Jumbo

Door het succes werd Jumbo overmoedig. Enkele investeringen draaiden uit op mislukkingen. Jumbo nam de restaurantketen La Place over, maar verkocht ze recent. Het investeerde in de flitsbezorger Gorillas, maar het fenomeen van snelle leveringen van boodschappen verdween even snel als het gekomen was. ‘In die periode leek alles goed te gaan, waardoor we scherpte en focus verloren.’

Al wil Van Veen niet te hard zijn. ‘Er was een perfecte storm’, zegt hij, en verwijst naar de torenhoge inflatie. ‘La Place was voor de lange termijn misschien niet de beste keuze, maar kijk naar die grote overnames die ons zo succesvol hebben gemaakt. Die hadden ook kunnen misgaan. Dan zou men achteraf ook zeggen: dat was overmoedig. Kijk, het hoort bij ondernemen dat af en toe dingen niet lukken.’

Van de toren blazen

Ook de Belgische expansie gaat niet zoals gehoopt. Na vijf jaar zijn er geen 100, maar 37 winkels. Nog steeds opent de keten minder winkels dan verhoopt. Dit jaar vier, terwijl de ambitie vijf was. Jumbo heeft de grootste moeite om vergunningen te verkrijgen omdat ze vaak bij herhaling worden aangevochten.

Intussen rijst de vraag of Jumbo zijn teruggeschroefde ambitie om volgend jaar af te klokken op 50 winkels nog kan halen. ‘We gaan ons niet meer vastpinnen op aantallen. Als het er 45 zijn, vind ik het ook prima. We hadden destijds beter niet zo hoog van de toren geblazen over die 100 winkels. Dat wordt ons vaak voor de voeten geworpen. Terwijl we het niet slechter doen dan die andere Nederlandse spelers op de Belgische markt (Albert Heijn, red.). Ons traject loopt precies parallel. In Nederland deden we er ook jaren over om een succes te worden.’

Maar kunnen de Belgische vestigingen écht bijdragen aan de groepsprestaties, en hoelang zou dat nog duren? Frits van Eerd noemde 100 winkels een minimum om succesvol te worden. ‘Dat is echt een minigetal’, zei hij.

‘We hebben geen 100 winkels nodig om rendabel te zijn’, zegt Belgisch directeur Peter Isaac. ‘De omzet komt op het niveau dat die de vaste kosten dekt. De ambitie was in 2025 rendabel te zijn, maar zoals het er nu naar uitziet, zijn we dat dit jaar al.’

De rechter moet oordelen, maar ik zie in Frits van Eerd geen crimineel. Ton van Veen CEO Jumbo

‘Daar had ik een paar jaar geleden voor getekend’, vult Van Veen aan. ‘Als je een nieuw land ingaat en het lukt je in vijf jaar een positieve ebitda (bedrijfswinst voor afschrijvingen, red.) te schrijven, dan doe je een goede job. Ik maak me sterk dat over enkele jaren de winstgevendheid van België niet onderdoet voor die van Nederland.’

Nochtans wordt vaak de analyse gemaakt dat de concurrentie in België de voorbije jaren zo fors is toegenomen dat ze sterker is dan in Nederland. ‘Er zijn te veel winkels in België’, zei ook Ahold Delhaize-topman Frans Muller. Van Veen nuanceert dat. ‘In Nederland concurreren 18 ketens op leven en dood. Ja, België is ook competitief, maar ik durf niet te zeggen dat het op dit moment competitiever is dan Nederland.’

Van Veen koos er na zijn aantreden nadrukkelijk voor om met Jumbo in België te blijven en blijft als een rots achter die beslissing staan. ‘Alle opties lagen op tafel, ook een terugtrekking. Maar veel variabelen staan op groen. We groeien dit jaar met 6 procent, sneller dan de markt. In Nederland maken wij ons geen zorgen over de financiële performance van België. Integendeel. Als het in Nederland op dit moment net zo goed ging als in België, dan zat Jumbo als geheel in een heel andere situatie.’