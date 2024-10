ToyChamp koopt na Dreamland ook grootste speelgoedwinkelketen van Nederland

De Belgische speelgoedondernemer Koen Nolmans koopt Intertoys, de grootste speelgoedwinkelketen van Nederland. Hij krijgt er zo 200 winkels bij, terwijl hij al zo'n 40 ToyChamp-winkels bezit en 48 Dreamlands uitbaat.

De Vlaamse ondernemer Koen Nolmans profileert zich opnieuw als seriële overnemer in de speelgoedbranche. Hij koopt nu ook Intertoys, een Nederlandse speelgoedwinkelketen. De verkoper is Mirage Retail Group, voorheen bekend als de Blokker Groep. De Nederlandse concurrentiewaakhond moet wel nog groen licht geven voor de deal.

De essentie Koen Nolmans heeft Intertoys overgenomen, waarmee hij zijn positie als grootste speelgoedwinkeluitbater in Nederland en de Benelux versterkt.

De samenwerking tussen Intertoys, ToyChamp en Dreamland biedt mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop en kostenbesparing.

Hij onderscheidt zijn ToyChamp- en Dreamland-winkels van online concurrenten zoals Bol en Amazon door evenementen te organiseren die klanten naar fysieke winkels trekken.

Nolmans verstevigt zijn positie dankzij Intertoys aanzienlijk. De Nederlandse keten heeft in eigen land 200 winkels en is marktleider. Zo wordt Nolmans de grootste uitbater van speelgoedwinkels in Nederland.

Hij was al de grootste op Benelux-niveau. ToyChamp, de keten waarmee het 2001 allemaal begon voor de ondernemer, heeft 41 winkels in België en Nederland. Dreamland - sinds ruim een jaar voor 75 procent in handen van Nolmans - heeft 48 winkels in België. De negen winkels van Fun die Nolmans begin dit jaar kocht, zijn intussen omgebouwd tot ToyChamps en Dreamlands.

Intertoys realiseerde vorig jaar een omzet van 208 miljoen euro en een brutobedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van 12,4 miljoen euro. Dat komt bovenop de 270 miljoen euro omzet en 7 procent ebitdamarge waarop Nolmans dit jaar boekt voor Dreamland en ToyChamp samen.

In een persbericht schrijven de bedrijven dat Nolmans zelf het initiatief nam om Intertoys te kopen. Mirage had Intertoys dus niet zelf te koop gezet. Die proactieve manier van werken kenmerkt Nolmans. Hij stapte ook zelf naar Colruyt met het aanbod Dreamland te mogen kopen, nadat hij zag dat de winkelgroep er niet in slaagde om de verliescijfers van zijn speelgoedketen weg te werken.

Net als bij Dreamland wil hij Intertoys laten voortbestaan. De Nederlandse keten behoudt zijn eigen directie. 'Intertoys en ToyChamp vervullen ieder een eigen rol in de markt', aldus het bedrijf. Uiteraard zal er wel samenwerking komen, om zo kosten uit te sparen en de winstgevendheid te verhogen. Door samen speelgoed in te kopen kunnen ToyChamp, Dreamland en Intertoys kortingen bedingen bij leveranciers.

Verschil maken met Bol en Amazon

De winkelsector - en zeker speelgoed - zit Nolmans in het bloed. Zijn vader Edmond richtte 1986 de Nolmans Familiewinkels op, die naast doe-het-zelfartikelen ook speelgoed verkochten. Nolmans senior verkocht zijn zes familiewinkels toen hij met pensioen ging. De jonge Nolmans bleef nog even aan boord als manager, maar wegens een verschil in visie verliet hij het bedrijf al snel.

Toch was hij niet van plan te stoppen in de sector. Met zijn twee broers Frank en Wim en ex-Bristol-directeur Harold Levie richtte Koen Nolmans in 2001 ToyChamp op. Die opende winkels in Nederland. Door een niet-concurrentiebeding mocht de keten niet actief worden in België. Toen dat beding afliep, begon Nolmans ook winkels te openen in België.

Dit jaar opende hij ook een Dreamland-winkel in het winkelpark Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Het pand vergaarde hij via de overname van Fun. Het was symbolisch, want het was destijds de allereerste vestiging van de Nolmans Familie-winkels.

Een fysieke speelgoedwinkel heeft meer troeven. Wij verkopen geen producten, maar emotie. Koen Nolmans CEO en eigenaar ToyChamp

De ondernemer gaat er prat op dat hij het verschil kan maken met webwinkels als Bol en Amazon, die in het voorbije decennium belangrijke speelgoedverkopers werden. Nolmans maakt zich sterk dat hij mensen naar zijn winkels kan lokken door er van alles te organiseren. Zo is er een evenement dat van winkel naar winkel reist met animaties, demonstraties en workshops. Daarnaast organiseert hij samen met Lego LegoWorld, een evenement waarop klanten met korting Lego kunnen kopen.