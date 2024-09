Amazon haalt Belgische AI-topper Pieter Abbeel binnen met omstreden tactiek

De webwinkelgigant Amazon heeft de oprichters van de start-up Covariant, onder wie de Belgische AI-topper Pieter Abbeel, overtuigd om zijn rangen te versterken. De deal past in een nieuwe trend waarbij de Amerikaanse techreuzen AI-bedrijven overnemen zonder ze over te nemen.

De Belgische AI-professor Pieter Abbeel heeft sinds een paar dagen een nieuwe werkgever. Samen met Peter Chen en Rocky Duan, zijn medeoprichters van de start-up Covariant, tekende Abbeel een contract bij de technologiereus Amazon. Die neemt tegelijk een licentie op de technologie van Covariant: software om robots in warenhuizen slimmer en veiliger mee aan te sturen. Samen met het oprichterstrio stapt ook zo'n kwart van het personeel over naar Amazon.

De deal lijkt qua vorm sterk op wat andere grote techbedrijven, zoals Google en Microsoft, de voorbije maanden deden. In maart wierf Microsoft de topman van Inflection AI aan en legde het geld op tafel om de technologie van de chatbotstart-up te mogen gebruiken. Goed een maand geleden deed Google hetzelfde met de oprichters en de technologie van de AI-start-up Character. En in juni sloot Amazon al een gelijkaardige deal met Adept AI, waarbij het de AI-ingenieur David Luan een contract gaf.

Talentenroof

De praktijk kreeg in de Amerikaanse media de naam 'reverse acqui-hire'. De term acqui-hire bestond al langer, waarbij bedrijven overnames deden om het aanwezige talent en de producten naar de eigen organisatie over te hevelen. Wat Amazon nu doet, is een nieuwe vorm van acqui-hire. Het talent en de technologie komen over, maar formeel gebeurt er geen overname. Wel worden externe investeerders - de durfkapitalisten die de start-ups financierden - vaak vergoed voor hun investeringen.

De techinvesteerder Zak Kukoff deed de praktijk vorige maand op het sociale netwerk X af als 'overnames die geen overnames mogen heten'. Die 'epidemie van talentenroof' zou zijn ingegeven door het strenger toekijken van Amerikaanse regelgevers op de overnamedrang van big tech. Vroeger kocht die gewoon alles op wat haar interesseerde, maar de regering van de Amerikaans president Joe Biden voert een strenger mededingingsbeleid, onder meer om de veelbelovende ontwikkelingen in AI niet zomaar opnieuw bij de grote spelers te doen belanden.

Wie is Pieter Abbeel? Pieter Abbeel (46) studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en doctoreerde in artificiële intelligentie aan Stanford University in Californië. Sinds 2008 is hij professor aan de universiteit van Berkeley, vlak bij San Francisco. Hij leidt er het Berkeley Robot Learning Lab.

In 2016 werkte Abbeel een jaar voor OpenAI, dat toen net was opgericht door onder anderen Elon Musk. In 2017 richtte hij met studenten de start-up Covariant op, die e-commercebedrijven wil automatiseren met robots die nieuwe handelingen kunnen leren. Hij is ook de medeoprichter van AIX Ventures, een durffonds dat in jonge AI-bedrijven investeert.

In 2022 kreeg Abbeel de ACM Prize in Computing, de op een na hoogste onderscheiding in computerwetenschappen. Met ‘The Robot Brains’ presenteert hij ook een podcast over AI.

Zeker voor AI is dat een reëel scenario. De ontwikkeling van AI-modellen is peperduur, terwijl daar voor veel start-ups niet meteen inkomsten tegenover staan. Dat maakt het verleidelijk zich aan te sluiten bij een techgigant met diepe zakken en toegang tot rekenkracht in de cloud. Dat de toonaangevende spelers in het gebied, de ChatGPT-maker OpenAI en de Claude-ontwikkelaar Anthropic, terugvallen op de miljardenfinanciering van Microsoft, Google en Amazon illustreert dat. Een strengere Federal Trade Commission (FTC) - de Amerikaanse mededingingswaakhond - moet er mee over waken dat in AI concurrentie kan spelen.

Onderzoek

De vraag rijst dan ook of de nieuw gestructureerde deals geen inbreuk zijn op de mededingingswetgeving. Volgens sceptici zijn ze alleen zo gestructureerd om de regels te omzeilen, iets waar ook politici zich zorgen over maken. Eerder deze zomer trokken enkele Amerikaanse senatoren aan de alarmbel over de praktijk, die formeel dan geen overname mag heten, maar talent wel doet overlopen en de start-up de facto geen concurrentie meer vormt. 'Enkele bedrijven hebben een groot deel van de markt in handen en concentreren zich - in plaats van op innovatie - op het opkopen van het talent van anderen', schreef de senator Ron Wyden in juli in een brief aan de FTC.

Enkele bedrijven hebben een groot deel van de markt in handen en concentreren zich - in plaats van op innovatie - op het opkopen van het talent van anderen. Ron Wyden Amerikaanse Democratische senator

De mededingsautoriteit onderzoekt nu enkele reverse acqui-hires. Of ze ook deze jongste Amazon-deal onder de loep zal nemen, is onduidelijk. Maar dat de nieuwe tactiek van de big tech niet zomaar passeert, is inmiddels duidelijk.