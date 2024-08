Brazilië blokkeert toegang tot X

Het Braziliaanse Hooggerechtshof en Elon Musk, de eigenaar van X, zitten elkaar al maanden in de haren. Rechter de Moraes, die eerder al de accounts van meerdere influencers in het land had gesloten, eist dat X veel strenger optreedt tegen de verspreiding van nepnieuws. In april had de Moraes nog een onderzoek naar Musk geopend. Die zou eerder geschorste accounts hebben gereactiveerd.

'Boosaardige dictator'

Eerder deze maand besloot Musk de kantoren van X in Brazilië te sluiten. Dat gebeurde volgens de miljardair nadat de Moraes ermee zou gedreigd hebben de wettelijke vertegenwoordiger van X in Brazilië te arresteren.

In een reactie op X beschuldigt Musk de Moraes van politieke drijfveren. 'Vrije meningsuiting is het fundament van de democratie. Een onverkozen pseudo-rechter in Brazilië is die aan het vernietigen voor politieke doeleinden', fulmineerde X vrijdag op X. Enkele uren en enkele tirades later voegde hij daar nog aan toe dat de Moraes een 'boosaardige dictator is die rechter speelt.'