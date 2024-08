Chipondernemer Roland Duchâtelet: ‘Overheid moet geen geld stoppen in failliet Belgan’

Roland Duchâtelet, mede-eigenaar van de chipproducent X-Fab, heeft geen interesse in de failliete chipfabriek Belgan en waarschuwt de overheid ook om er geen geld in te stoppen. 'Politici moeten niet proberen dingen recht te houden die misschien niet meer recht te houden zijn.'

De curatoren van de failliete chipproducent Belgan in Oudenaarde hopen dat ze tegen eind volgende week een overnemer kunnen aanduiden. Welke binnen- en buitenlandse investeerders een bod indienden, is niet duidelijk. Alleen ondernemer Guido Dumarey maakte zijn interesse publiek.

Wie alleszins niet heeft geboden, is Roland Duchâtelet, bekend als mede-eigenaar van de chipontwikkelaar Melexis en de chipfabrikant X-Fab . De ondernemer zegt ‘zeer goed geplaatst te zijn om in te schatten of je iets met de fabriek kan doen’. Op de vraag of hij interesse heeft in Belgan antwoordt hij heel duidelijk ‘nee’.

Op papier lijkt X-Fab, dat Duchâtelet controleert met Rudi De Winter en Françoise Chombar, nochtans een perfecte kandidaat-overnemer. De Belgische groep heeft zes chipfabrieken in Duitsland, Frankrijk, de VS en Azië en met 4.500 werknemers is ze zowat tien keer groter dan Belgan (440 werknemers). X-Fab is net als Belgan al enkele jaren bezig met galliumnitride (GaN), een nieuw basismateriaal voor chips. En de in Parijs genoteerde groep haalde eerder deze maand nog een extra kredietlijn van 200 miljoen euro binnen.

De markt voor galliumnitridechips is relatief klein. Als het toch een grote markt wordt, ben je niet geholpen met een oude fabriek.

Terwijl Dumarey Belgan als een strategisch bedrijf met goede en toekomstgerichte technologie beschouwt dat beter niet failliet gaat, heeft Duchâtelet geen interesse. ‘Die fabriek is in de jaren 80 gebouwd en is dus al meer dan 40 jaar oud. Het gebouw zou je nu niet meer zo bouwen. En ook de machines zijn allemaal redelijk oud.’

Hij wijst erop dat er de voorbije jaren al veel in halfgeleiders is geïnvesteerd, ook in de GaN-technologie. ‘In onze Duitse fabriek maken we al lang dat soort dingen, maar de markt daarvoor is relatief klein. Of die groter zal worden of niet is speculatie. Als het toch plots een grote markt wordt, zal iedereen daarin investeren en ben je niet geholpen met een oude fabriek.’

Toch zijn anderen dus wel geïnteresseerd. ‘Bij de vorige Chinese eigenaar is het project mislukt. Misschien wil iemand anders het opnieuw proberen en er privaat geld insteken. Voor ons geen enkel probleem. Integendeel. Dat is ook goed voor de werknemers.’

Ondernemer spelen

Maar Duchâtelet denkt dat het voortbestaan van de Belgan-fabriek een politiek dossier dreigt te worden. ‘Bij Van Hool is de politiek weggebleven en liet men het aan de privésector om te beslissen hoe het verder moest. Maar hier hoor ik andere signalen. Men zal met belastinggeld proberen dingen recht te houden die misschien niet meer recht te houden zijn.’

Bij Van Hool is de politiek weggebleven en liet men het aan de privésector om te beslissen hoe het verder moest. Maar hier hoor ik andere signalen.

‘Ik vrees dat de politiek weer ondernemer gaat spelen. Dat is natuurlijk verleidelijk, maar men moet eindelijk eens beseffen dat het ondernemen aan ondernemers overgelaten moet worden. Er zijn toch genoeg voorbeelden van bedrijven waarin de overheid in het verleden participeerde en waar het op niets is uitgedraaid.’

Onder meer voormalig premier Yves Leterme (CD&V) heeft zich de voorbije maanden ingezet voor het voortbestaan van Belgan en smeedde al voor het faillissement contacten tussen het bedrijf en de politiek. Recent verklaarde Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Jo Brouns (CD&V) dat de Vlaamse regering beschikbaar is om private investeerders te faciliteren. Daarbij werd verwezen naar een eventuele co-investering door de publieke investeringsmaatschappij PMV of een waarborg via het overheidsfonds Gigarant. Kandidaat-overnemer Dumarey gaf ook aan dat de politiek over het dossier moest ‘nadenken’.

Oneerlijke concurrentie

Duchâtelet is daar een grote tegenstander van, onder meer omdat overheidsinterventie de markt kan verstoren. ‘We vinden dat belastinggeld niet moet dienen om dingen te doen die mogelijk concurrentie zijn voor bijvoorbeeld onze fabriek in Duitsland.’

Bedrijven zijn er niet van gediend als de eigen overheid hen concurrentie aandoet via belastinggeld dat ze zelf betaald hebben.

‘De overheid moet garanderen dat ondernemers kunnen ondernemen, dat de hoge belastingen zakken, dat we kunnen bouwen op een redelijke termijn, dat de overdaad aan regeltjes wordt afgebouwd. Kortom: ze moet zich terugplooien op haar kerntaken.’

‘Bedrijven zijn er niet van gediend als de eigen overheid hen concurrentie aandoet via belastinggeld dat ze zelf betaald hebben’, vindt Duchâtelet. ‘Dat zie je vandaag al te veel, bijvoorbeeld bij overheden die een mooi kerkje of een site willen restaureren om toeristen aan te trekken. Laat dat toch over aan mensen als Marc Coucke, die doen dat goed.’