Chipproducent X-Fab mikt op meer realistisch omzetdoel

De bijgestuurde langetermijnverwachtingen komen niet als een complete verrassing. Afgelopen zomer had X-Fab al een omzetwaarschuwing voor dit jaar de wereld ingestuurd als gevolg van de slinkende vraag op de markt voor elektrische wagens. X-Fab mikt voor dit jaar op een omzet van 860 tot 880 miljoen dollar, terwijl het eerder was uitgegaan van een omzet tussen 900 en de 970 miljoen dollar.

De malaise in de autobranche weegt flink door op de beurskoers van X-Fab. De voorbije twaalf maanden is het aandeel van de technologiegroep, die op de beurs van Parijs noteert, met ruim 57 procent in waarde gezakt. Dat de omzetverwachtingen nu naar een meer realistisch peil is teruggebracht, waarderen de beleggers. Want het aandeel steeg op de Parijse beurs met 8 procent.