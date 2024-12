Merete Hverven, de topvrouw die softwarebedrijf Visma naar de beurs kan leiden

Na amper 4,5 jaar als CEO van Visma deed Merete Hverven al meer dan 175 overnames. Nu staat ze voor een nieuwe uitdaging, want hoofdaandeelhouder HG Capital overweegt het Noorse softwarebedrijf naar de beurs te brengen.

Helemaal zeker is de beursgang van Visma nog niet. Een notering op de beurs van Amsterdam, Oslo of Londen wordt pas in 2026 verwacht. Als het zover komt, want ook in 2023 overwoog de Britse hoofdaandeelhouder en investeringsgroep HG Capital om het Noorse bedrijf, dat kmo's salaris- en boekhoudsoftware aanbiedt, naar de beurs te brengen. Uiteindelijk werd gekozen voor een private plaatsing van aandelen bij nieuwe aandeelhouders. Die operatie waardeerde Visma toen op een slordige 19 miljard euro.

Het bedrijf boekte vorig jaar 2,4 miljard euro omzet en een brutobedrijfswinst van 705 miljoen euro. Dat is in vergelijking met vijf jaar geleden bijna een verdubbeling. De medearchitect van die groeispurt is Merete Hverven (spreek uit: Werven). De 47-jarige moeder van drie kinderen en twee pluskinderen, die geboren werd in Texas, landde na een carrière bij de consultancybedrijven Arthur Andersen en EY in 2011 bij Visma als hr-directeur. Tegen het advies van haar oversten in. ‘Ze zeiden me dat je in hr geen carrière kan uitbouwen.’

Toch slaagde Hverven, die diploma’s in finance, management en psychologie behaalde, erin door te stoten naar de top van het Noorse softwarebedrijf - zonder technologische achtergrond. Dat vindt ze geen handicap. 'Ook in een techbedrijf draait alles om mensen. Mijn passie is om de juiste mensen op de juiste leiderschapsposities te zetten. Als dat gebeurt, volgt de rest meestal vanzelf', vertelde ze in 2020 in een interview met De Tijd.

Wielerploeg Van Aert

Het uitbouwen van een kluwen aan bedrijven en daarbij de pionnen op de juiste plaats zetten past bij de buy-and-buildstrategie van het Noorse softwarebedrijf. Dat is in onze contreien vooral bekend als sponsor van de wielerploeg van Wout van Aert en tweevoudig Tour-winnaar Jonas Vingegaard.

Met de financiële steun van HG Capital is Visma sinds 2020 aan een ware veroveringstocht bezig in Europa. Alleen al in 2022 kocht Visma 42 bedrijven in acht landen voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro. Een jaar later herhaalde het bedrijf die stunt. Vorig jaar kwam de teller uit op 32 deals. Ook in 2024 blijft het ritme van overnames ongestoord verdergaan. Eind september had Visma al 23 overnames gedaan. In ons land behoren elf bedrijven tot het Visma-netwerk.

Kleine ego

Zelf spreekt Hverven liever over een ‘familie’ als het over Visma gaat. Ze gaat er prat op dat bijna 72 procent van de oprichters aan boord blijft na de overname van hun bedrijf. ‘Ik denk dat we een magische balans hebben gevonden tussen deel uitmaken van een groter geheel en toch de ruimte hebben om eigen producten te blijven ontwikkelen.’

Door in een hoog tempo bedrijven over te nemen, haalt Visma ook veel talent binnen, redeneert Hverven. Niet onbelangrijk is dat dat ook meer diversiteit oplevert. Dat leidt volgens de topvrouw tot betere discussies, betere beslissingen en dus ook betere producten.

Hoewel Hverven is uitgegroeid tot een van de leading ladies in de Europese techscene wordt ze niet alleen geroemd om haar zakelijke instinct, maar ook om haar nuchterheid. 'Ze wil niet weten van enige cultus rond haar persoon', vertelde Nic Humphries, de voorzitter van Visma-aandeelhouder HG in 2020 aan De Tijd. 'En je kent de academische studies wel: hoe kleiner het ego van de CEO, hoe beter het bedrijf presteert.’ Het zal de beleggers als muziek in de oren klinken als Visma daadwerkelijk de stap naar de beurs zou zetten.