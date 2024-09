Platform van Brusselse start-up NetOn.Live betekent wereld van verschil in regiekamers VRT

Als ingenieur en tv-technicus ergerde Michel De Wolf zich blauw aan de beperkingen waarop producers tijdens live-uitzendingen botsten. Hij bouwde met zijn team dan maar zelf een oplossing die liveproducties eenvoudiger en flexibeler moet maken. Dat platform, dat de VRT volop gebruikte in de afgelopen sportzomer, moet nu de wereld veroveren.

De komende dagen verzamelt alles wat zich op het kruispunt van tv, entertainment en technologie bevindt in Amsterdam. Daar vindt dit weekend de 57ste editie van de International Broadcast Conference plaats, een jaarlijkse conferentie waar de nieuwste ontwikkelingen in entertainmenttechnologie aan de sector worden gepresenteerd. Onder de aanwezige bedrijven uit 170 landen hopen ook een dertigtal Belgen er op te vallen en deals te kunnen sluiten. Onder hen ook de start-up NetOn.Live.

Die start-up met hoofdzetel in Jette is het geesteskind van ondernemer en tv-veteraan Michel De Wolf. De Brusselaar is al meer dan 30 jaar actief achter de schermen van de televisiewereld. ‘Ik heb altijd heel erg het mantra aangehouden dat wij als technici ten dienste moeten staan van de creatievelingen, zodat zij het best mogelijke programma kunnen maken. Zij komen met vragen, wij moeten die oplossen.’

Advertentie

Dit is hoe we bij de VRT in de toekomst moeten gaan werken: meer tv maken met minder middelen. Martijn Rymen Hoofd technologieteam voor de tv-studio’s bij de VRT

Maar het frustreerde De Wolf dat hij vaker dan hem lief was 'nee' moest zeggen op die vragen. ‘Vaak vergen kleine aanpassingen die producers willen doorvoeren heel veel tijd en moeite van technici. Daardoor ging de techniek te vaak bepalen wat wel en niet kon. Ook de apparatuur waarmee tv-technici moeten werken, zadelt je met de nodige beperkingen op.'

Wendbaar

In de productie van live-tv is al een tijd een digitale omslag bezig, waarbij almaar meer gebruikgemaakt wordt van netwerktechnologie, IP in het jargon. In die omslag zag De Wolf een kans om liveproducties eenvoudiger te maken. Met LiveOS bouwde hij een softwareplatform dat het werk in een regiekamer tijdens live-uitzendingen drastisch vereenvoudigt en wendbaarder maakt.

‘Wij plaatsen universele servers’, zegt De Wolf. 'Daarop kunnen we dan verschillende softwaremodules laten draaien, aangepast aan de productie. Die kan je bij wijze van spreken naargelang de omstandigheden als legoblokjes opbouwen en weer afbreken. En dat in enkele minuten.’

Advertentie

VRT

NetOn.Live kreeg de kans om die oplossing de voorbije jaren uit te testen en te finetunen bij de VRT, via diens incubator Sandbox. Eerst bij de productie van de ‘wraps’ van de presentatoren op Ketnet. ‘Daarbij kregen we voortdurend feedback, waarmee we het product konden perfectioneren', zegt De Wolf. Ondertussen is de VRT ook voor andere producties een overtuigd gebruiker van LiveOS. Zo wordt de liveproductie van de tolken bij 'Het journaal', de productie van de tv-uitzendingen van ‘De warmste week' en de productie van de drie digitale livekanalen voor de uitzending van de Olympische en Paralympische Spelen afgelopen zomer verzorgd met LiveOS, zegt Martijn Rymen, die het technologieteam voor de tv-studio’s bij de VRT aanstuurt.

Advertentie

‘De oplossing van De Wolf stelt ons in staat op een heel andere manier te werken’, legt Rymen uit. ‘Je hoeft niet meer voor elke productie met grote regiekamers te werken waar veel verschillende mensen elk een klein deel van de bediening doen. Alle functies worden gecentraliseerd op één scherm. Dat is ook hoe we bij de VRT in de toekomst moeten gaan werken: meer tv maken met minder middelen.’

Ik durf te beweren dat we in ons domein een unieke oplossing kunnen aanbieden. Michel De Wolf Oprichter NetOn.Live

‘We gebruiken LiveOS nu al een tijd en zijn er heel tevreden over’, zegt ook systeemingenieur Arnout De Spiegeleere. ‘Veel van wat we doen voor bijvoorbeeld het getolkt journaal of 'Karrewiet' is bijna een eenmansproductie geworden. Vroeger waren verschillende handelingen door verschillende mensen nodig. Ze moesten een hele lijst aflopen om aan een productie te kunnen beginnen. Nu staat alles klaar met één druk op de knop. Dat vergemakkelijkt hun werk enorm.’

Behalve voor de VRT werkt NetOn.Live ondertussen ook voor een hoop nationale en internationale klanten. ‘De Belgische en Finse lottotrekking, het International Press Center in Brussel en de mediaproducties van verschillende parlementen in Europa zitten bij ons’, zegt De Wolf. ‘Nu ons product echt op punt staat, is het de ambitie om wereldwijd op te schalen. Er is in de sector een technologische revolutie bezig, en ik durf te beweren dat wij in ons domein een unieke oplossing kunnen aanbieden.’