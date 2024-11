Belgische app Firsty laat u goedkoop of gratis mobiel surfen in 160 landen

Twee voormalige ingenieurs van het betaalbedrijf Adyen, een Belg en een Nederlander, hebben 5,1 miljoen euro opgehaald voor hun start-up Firsty. Met de app kan je goedkoop of zelfs gratis mobiel surfen in het grootste deel van de wereld.

De Belg Gauthier Thierens en de Nederlander Vincent Vissers waren al collega’s voor ze begin dit jaar hun start-up Firsty oprichtten. Bij het Nederlandse betaaltechnologiebedrijf Adyen moesten ze regelmatig op missie naar het verre buitenland om betaalterminals te installeren. ‘Dat ging doorgaans heel makkelijk: je haalde zo’n terminal uit de doos, en met de ingebouwde eSim (een digitale simkaart die in een toestel ingebouwd is, red.) waren ze meteen verbonden met het internet en gebruiksklaar’, vertelt Thierens.

Des te opvallender was het verschil in gebruikservaring met hun eigen telefoons. Om daarmee enigszins betaalbaar te surfen buiten de EU moet je een lokale simkaart kopen, of op voorhand een dure databundel aanschaffen bij je operator. Wie dat vergeet of per ongeluk toch op een buitenlands netwerk sukkelt, betaalt zich al snel blauw aan roamingtarieven.

Een internetconnectie is het eerste dat je nodig hebt als je een land binnenkomt. Pas als je dat hebt, kan je een taxi boeken of de weg zoeken met Google Maps. Gauthier Thierens en Vincent Vissers Oprichters Firsty

Het bracht het duo op het idee om een dienst te ontwikkelen die mobiel surfen over de grenzen veel makkelijker en goedkoper zou maken. Ze doopten de app ‘Firsty’, omdat een internetconnectie altijd het eerste is dat je nodig hebt als je in een land binnenkomt. ‘Pas als je dat hebt, kan je een taxi of hotel boeken, of de weg vinden met Google Maps.’

Om de app te gebruiken, moet je een telefoon met een ingebouwde eSimchip hebben. Zeker de recentere en wat duurdere modellen zijn daar doorgaans mee uitgerust. Na registratie in de app stel je Firsty in als je provider, waardoor je op de aangesloten mobiele netwerken in de hele wereld kunt surfen.

Gratis met advertenties

Het bedrijfje biedt een betalende formule aan van 1 of 2,5 euro per dag (naargelang hoeveel de klant wil downloaden en streamen) en een gratis formule met advertenties, waarmee alleen berichtjes en mails verstuurd kunnen worden of een Uber-taxi besteld kan worden. In die gratis versie komt om het uur een advertentie van een halve minuut tevoorschijn.

Het lijkt een beetje op het ‘freemium’-model van de muziekstreamer Spotify, en dat is geen toeval. ‘Spotify was een van onze voorbeelden. Misschien zouden we meer kunnen aanrekenen dan 1 euro per dag, maar ons doel is om mobiele data voor iedereen toegankelijk te maken. De meeste gebruikers van Spotify hebben de gratis variant met reclame’, zegt Thierens.

Firsty kan zijn dienst aanbieden dankzij overeenkomsten met verschillende telecomoperatoren, die op hun beurt weer overeenkomsten met andere operatoren hebben. Zo kan het bedrijfje zowat 160 landen afdekken (in de EU zijn de roamingtarieven sinds 2017 afgeschaft). Wereldwijd telt de start-up naar eigen zeggen al meer dan 400.000 klanten.

Samenwerking met Uber

Waarom werken die grote operatoren samen met een start-up die knabbelt aan hun royale roaminginkomsten? Onder meer omdat Firsty hen ook geld doet verdienen, door meer buitenlandse reizigers op hun netwerk te brengen. Het bedrijfje probeert de koek voor iedereen groter te maken, door doelgroepen aan te spreken die tot nu weinig of geen data consumeren via het mobiele netwerk.

6,2 miljoen financiering Firsty haalde dit jaar in twee rondes al 6,2 miljoen euro op.

Om de groei op te drijven, krijgt Firsty voor 5,1 miljoen euro zaaifinanciering. De ronde wordt geleid door de Oostenrijkse durfinvesteerder Speedinvest, met deelname van DFF (Dutch Founders Fund) onder leiding van Laurens Groenendijk, de medeoprichter van de maaltijdbezorger Just Eat.

Marcel Smits, de voormalige financieel directeur van KPN, en ex-topmanagers van Mollie, Booking.com, Uber, Vodafone en Adyen worden ook aandeelhouders, net als de Vlaming Peter de Caluwe, de oud-CEO en medeoprichter van het betaalbedrijf Ogone. Firsty haalde begin dit jaar al een pre-seed-financiering van 1,1 miljoen euro op, waarmee de teller op 6,2 miljoen komt.