Proximus casht 90 miljoen euro op verkoop stukje Indiase Route Mobile

De telecomgroep Proximus brengt het belang in haar Indiase dochter Route Mobile zoals verwacht terug tot iets minder dan 75 procent.

Het beursgenoteerde Proximus is buiten de activiteiten op zijn thuismarkt almaar internationaler aan het worden. Na de overname van Telesign in 2017 legde de groep vorig jaar de hand op het Indiase Route Mobile. Dat bedrijf legt zich toe op wat in jargon CPaaS heet, Communication Platform as a Service. Dat houdt in dat Route Mobile zich bezighoudt met het communiceren van bedrijven met klanten, via bijvoorbeeld sms, WhatsApp of e-mail.

Advertentie

Proximus kreeg in fasen 82,7 procent van het in India genoteerde Route Mobile in handen. Dat belang moest, zoals bekend, zakken naar minder dan 75 procent: Route Mobile moet voldoen aan de criteria voor een minimale publieke participatie, conform de richtlijnen van de Securities and Exchange Board of India (SEBI), de lokale beurstoezichthouder. Die vereist dat genoteerde bedrijven een free float (vrij verhandelbare aandelen) hebben van minimaal 25 procent.

Fondsen

Proximus meldt maandag dat het vrijdag, via zijn dochter Proximus Opal, de verkoop afgerond heeft van een belang van 6,03 procent in Route Mobile via een plaatsing. De vraag was groter dan het aanbod en 'kende een sterke deelname van grote long-only investeerders'. Dat zijn investeerders die aandelen voor langere tijd bijhouden.

De transactie volgt op de eerdere verkoop van 1,95 procent in juli. Na beide transacties heeft Proximus Opal zijn deelname in Route Mobile teruggebracht tot 74,90 procent. Met een gemiddelde prijs per aandeel van 1.662,20 roepie voor beide aandelentransacties levert deze operatie bruto zo'n 90 miljoen euro op voor Proximus Opal.

Dat geld is niet helemaal voor Proximus: enkele van de stichtende aandeelhouders van Route Mobile stapten in de Proximus-dochter, maar ze hebben slechts een klein belang.