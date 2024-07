Telenet-CEO John Porter: ‘We laten niet langer een deel van de markt openliggen’

Met peperdure investeringen, een snel wijzigend medialandschap en verse concurrentie op zijn bord zit Telenet-CEO John Porter in een meer uitdagend klimaat dan ooit. Maar de Australische Amerikaan heeft vertrouwen in de eigen sterktes. ‘Wat wij vandaag doen, is groundbreaking.’

‘Mijn grootmoeder zaliger was een Italiaanse, geboren en getogen op het eiland Elba, in Toscane. Zij peperde ons in dat je nooit je ondergoed moest laten drogen aan de waslijn in de tuin. Want als je mooi ondergoed had, dan zouden mensen denken dat je een affaire had. En als je saai ondergoed had, waren er vast problemen in de slaapkamer. Je kon niet winnen met je was buiten te hangen. Wel, bij Telenet hangt ons ondergoed niet langer in de tuin te drogen. (lacht)’

Dit is een goede tijd om meer in de luwte te kunnen opereren.

Wie aan Telenet-CEO John Porter vraagt of hij blij is niet langer beursgenoteerd te zijn, krijgt er een gratis levensles bij. Niet langer onder het vergrootglas van de financiële markten liggen, bevalt hem best. ‘We zitten in het meest uitdagende commerciële klimaat ooit, zitten volop in een strategische transitie en onze cashflow wordt opgevreten door gigantische investeringen in infrastructuur. Dit is een goede tijd om meer in de luwte te kunnen opereren.’

Advertentie

Al is luwte veel gezegd bij een bedrijf als Telenet. Zelfs zonder notering op Euronext Brussel loopt het bedrijf met miljoenen klanten in de kijker. En als een deel van die klanten er gefrustreerd bij loopt, straalt dat af op het imago. Door aanslepende IT-problemen was Telenet maandenlang kop van Jut en zag boze consumenten overlopen naar concurrenten Proximus en Orange. Recent bleek dat het aantal klachten over Telenet bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie nog steeds hoog ligt.

Porter wil die klachten niet relativeren, maar maakt zich sterk dat ze de situatie al een tijdje onder controle hebben. ‘Laten we zeggen dat die cijfers vooral reflecteren dat de Ombudsdienst het voorbije jaar stevig aan bekendheid heeft gewonnen. Want intern zien we een zeer sterke terugkeer naar de normaliteit. Telefoontjes op onze eigen klantendienst worden weer voor 95 procent binnen 30 seconden beantwoord, en onze klanttevredenheid zit op de niveaus van voor de IT-problemen begonnen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we tevreden zijn. Elke klacht is er eentje te veel. Het zit in ons DNA om de beste te willen zijn. Maar die missie is ook net waarom we dat hele nieuwe CRM-systeem hebben gebouwd. Het stelt ons in staat een zeer persoonlijke band met onze klanten op te bouwen. De start is dan misschien niet helemaal goed gelopen, maar op lange termijn is het erg belangrijk.’

Waarom?

John Porter: ‘In de telecomwereld hebben we onze klanten lang in segmenten ingedeeld. Maar wat we steeds vaker hoorden, is dat een belangrijk deel van de consumenten net een persoonlijke benadering verkiest. En dat kunnen we ook bieden, met alle data die we over onze klanten hebben. Hebben ze producten bijgenomen of net gecanceld? Zijn het hevige tv-kijkers, of wijst hun dataverbruik erop dat het verwoede gamers zijn? Betalen ze misschien voor diensten die ze nooit gebruiken? We beschikken over enorm veel info om de relatie van de klanten met onze diensten te analyseren en op basis daarvan af te stemmen op hun noden. Onze net gelanceerde data- en AI-tool Check & Smile, die zowel onze verkoopmensen in de winkels als klanten zelf hyperpersoonlijke aanbevelingen doet, is daar een uiting van.'

Advertentie

Is zo’n persoonlijke benadering de manier om de oplaaiende concurrentie mee voor te zijn? Met de intrede van nieuwkomer Digi zal de strijd toch vooral op prijs worden gevoerd?

Porter: ‘Dat is ook een deel van het verhaal. Hoewel ik durf zeggen dat we al bijzonder aantrekkelijke prijzen hadden voor sommige producten, is de perceptie over Telenet dat we een premiummerk zijn. Dat is ergens positief, omdat mensen je associëren met kwaliteit. Maar dat merkprofiel maakte het ook moeilijk om in een bepaald segment van de markt agressief te concurreren. Dus lieten we dat deel van de markt de facto open liggen voor Scarlet, Mobile Vikings of Hey! (de budgetmerken van Proximus en Orange, red.). But those days are gone. Met het aanbod dat we recent via het BASE-merk hebben gelanceerd, kunnen we ons ook daar in de debatten moeien. We zijn nu competitief over de hele breedte van de prijspiano, van meer dure glasvezel tot het Roemeense einde van het spectrum (nieuwkomer DIGI is een samenwerking tussen het Belgische Citymesh en het Roemeense DIGI Communications, red.).’

Schermvullende weergave John Porter: 'Verandering is eigen aan wat wij hier doen.' ©Josefien Tondeleir

Het is wel nog afwachten hoe ver de prijsoorlog uiteindelijk zal gaan. DIGI belooft ‘ongeziene prijzen’.

Porter: ‘Er zijn er nog die geprobeerd hebben deze markt te veroveren op prijs, en dat is ze niet gelukt. En zelfs als je met een andere twist voor de dag komt: het blijft een drukbezette markt, met veel spelers die veel flanken afdekken. Weet je, ik heb geen controle over mijn concurrenten, ik kan enkel controleren wat we zelf doen. En ik denk dat we op dat vlak goed gepositioneerd zijn.’

Aan het andere einde van de prijspiano zit internet via glasvezel, waarin de joint venture met Fluvius Wyre achterop hinkt op concurrent Proximus. Frustreert dat niet?

Porter: ‘Ik weet dat de beloftes van glasvezel erg sexy klinken, maar de echte meerwaarde van dat in huis te hebben zal er pas over vijf à tien jaar zijn. Vandaag kom je met de 1 gigabit per seconde aan capaciteit die wij op ons netwerk aanbieden ruimschoots toe voor internet en televisie. We slagen er echt wel in om aan onze klanten uit te leggen dat hun leven niet gaat veranderen door vandaag naar fiber over te stappen. Het is niet dat ze staan te schreeuwen om meer bandbreedte. Tegen dat het wel belangrijk wordt, kunnen ze bij ons terecht. Proximus klopt zich graag op de borst bij het aantal mensen die ze op fiber aansluiten, maar wat ze er niet bij vertellen is dat die klanten vaak van hun VDSL-connecties aan lage snelheden migreren. (VDSL is de oude connectie op koperdraad, de opvolger van ADSL, en dus trager dan de kabel van Telenet, red.)’

‘Connectiviteit is natuurlijk belangrijk, het is de basis van wat we doen. Daarom dat we ook miljarden investeren in fiber en 5G, we willen de beste zijn en blijven. Maar je maakt er het verschil niet meer mee, het is meer en meer een gemeengoed. Dat is ook een van de redenen waarom we dat deel van de business bij Wyre hebben ondergebracht. Micha Berger en zijn team doen op dat vlak een fantastische job, maar binnen Telenet kunnen we nu focussen op waar we het verschil mee maken. Wat we qua klantenbinding allemaal aan het doen zijn met Check & Smile, dat is echt groundbreaking. Sommige mensen vragen zich dan af of dat wel onze kernbusiness is. Tja. Pioniers krijgen pijlen in de rug.’

Wyre en Proximus praten al een tijdje over co-investeringen in een glasvezelnetwerk. Hoe ver willen jullie daarin gaan?

Porter: 'Vroeger had je concurrentie tussen verschillende technologieën. Wij hadden ons netwerk, zij het hunne, en we vonden dat van onszelf allebei het beste. Maar wat we nu bouwen is krek hetzelfde. Of je dan twee pijpen in de grond steekt met elk 50 vezels, of eentje met 100, maakt geen verschil. Dus er is een zekere logica om te praten. Meer kan ik daar voorlopig niet over kwijt.’

Advertentie

Schermvullende weergave John Porter: 'Ik weet dat de beloftes van glasvezel erg sexy klinken, maar de echte meerwaarde van dat in huis te hebben zal er pas over vijf à tien jaar zijn.' ©Josefien Tondeleir

Uw mediabusiness zit in uitdagende omstandigheden. Steeds meer consumenten zeggen hun kabelabonnement op, klassieke tv heeft het moeilijk en met vervanger streaming valt maar moeilijk geld te verdienen. Ziet u de toekomst somber in?

Porter: ‘Je hebt gelijk dat er veel onder druk staat op het vlak van televisie. Maar in media zijn succesvol zijn en geld verdienen twee verschillende zaken. Ik zie televisie als een cultureel imperatief. Als je je cultuur, je taal, je verhalen - zeg maar je waarden - wil beschermen, moet je durven in te zetten op lokale televisie. Dat is wat we gedaan hebben met onze investering in Play Media, en die investering zorgt er nu voor dat we ook mee aan de kar kunnen trekken. We werken steeds meer samen in het landschap. Met DPG Media, in Streamz, maar ook met de VRT op het vlak van co-investeringen. Het is geen eenvoudige business, maar ondertussen draaien wij als Telenet over al onze media-activiteiten 350 miljoen euro omzet. Daarmee maken we voor een goed stuk de afkalvende omzet uit onze tv-distributie en mobiele tak goed.’

Streamz wordt rendabel in wellicht de volgende 12 tot 24 maanden. Dat wordt geen kip met de gouden eieren. Maar het is enorm belangrijk om daarin je voet te zetten.

Erg rendabel is de mediabusiness wel niet.

Porter: ‘Dat is waar. Maar het is strategisch erg belangrijk voor ons. Als je van tv en entertainment houdt in Vlaanderen, ga je eerst aan Telenet denken voor je aan een van onze concurrenten denkt. We hadden ook kunnen zeggen dat deze strategie te moeilijk was en dat er te weinig geld te rapen viel, maar dan waren we gewoon een nutsbedrijf geworden, dat aan een ondergewaardeerde prijs internet probeerde te verkopen.'

Kunt u ooit geld verdienen aan de streamingdienst Streamz? Is de Vlaamse markt niet te klein om de dure investeringen in content terug te verdienen?

Porter: ‘Eerlijk waar: we zijn niet veraf. Streamz wordt rendabel in wellicht de volgende 12 tot 24 maanden. Dat wordt geen kip met de gouden eieren, daarvoor is het businessmodel van de hele streamingbusiness gewoon niet geschikt. Maar het is enorm belangrijk om daarin je voet te zetten, als je wil zijn waar de oogbollen van je klanten zijn. We hebben nu een streamingplatform waar we nog veel mee kunnen doen.’

‘We komen ook uit een periode waarin streaming voor een ontbundeling van de tv-ervaring zorgde. Maar nu zijn er zoveel streamers dat er weer meer nood ontstaat aan een degelijke gebruikersinterface die je kan helpen je weg te vinden in het tv-moeras. Daarin willen we als Telenet de rol van aggregator spelen. We willen je de beste content bieden, in de best mogelijke ervaring. We denken echt dat onze decoder weer net zo belangrijk kan worden als in de tijd dat je nog gewoon 100 tv-zenders had.’

Eigenaar Liberty Global bracht Telenet recent onder in dezelfde holding samen met de 50 procent die het heeft in het Nederlandse Ziggo. De uitleg daarover was nogal vaag. Wat is daar de bedoeling van?

Porter: ‘Vandaag is dat nog gewoon een holding, die overigens gewoon van naam is veranderd. Maar de ambitie lijkt me synergieën te creëren tussen de operaties in België, Nederland en Luxemburg. We werken bijvoorbeeld met LG aan het ontwikkelen van nieuwe settopboxen met meer mogelijkheden. Het is logisch om dat soort investeringen te spreiden. En samen vormen de verschillende entiteiten een vehikel dat op middellange termijn investeerders kan interesseren. Dat zou meer financiële flexibiliteit creëren. Je creëert een manier om op middellange termijn de balans van de bedrijven mee op te krikken. Er is het potentieel voor een beursgang, zoals Liberty nu in Zwitserland doet.'

Misschien was de balans opschonen niet nodig als Liberty niet 1,2 miljard euro aan dividend uit Telenet had gehaald na de overname?

Porter: ‘Breek me de bek niet open. (lacht) Nee, ze wilden al heel lang het hele bedrijf bezitten, en hebben een manier gevonden om dat te realiseren. En nu meer synergieën proberen te creëren met andere bedrijven is heel logisch. Europese telecombedrijven kunnen wel wat schaal gebruiken als ze mee willen met elke nieuwe vorm van technologie. In Europa heeft elk land minstens drie operatoren, en hangen daar nog eens een hele sliert virtuele operatoren aan. Dat zijn er honderden samen. De VS heeft drie operatoren, China twee. Europa heeft de voorbije 20 jaar consumentenbeleid te lang verward met industrieel beleid, waardoor we hier achterlopen qua innovatie en investeringen. Ik heb de indruk dat daar stilaan wat besef doordringt, maar het gaat traag.’

Tot slot: u bent 66. Dat is pensioengerechtigd.

Porter: Mijn vrouw vraagt al vijf jaar wanneer ik ermee ga ophouden, en ik zeg al vijf jaar hetzelfde: ‘Over twee à drie jaar.’ Dat is nog steeds het geval. (lacht) Ik doe deze job nog altijd heel graag. Ik hou ervan hoe alles permanent in beweging is. Soms vragen mensen bij Telenet me wel eens wanneer het eens rustig zal worden? Dan denk ik altijd dat ze beter bij het postkantoor waren gaan werken. Verandering is eigen aan wat wij hier doen. So strap your helmet on and enjoy the ride.’