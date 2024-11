Beleggers vallen voor falafel met krokant korstje

Cava Group, een keten van falafelrestaurants waarin de Belgische miljardair Eric Wittouck een aanzienlijk belang heeft, is uitgegroeid tot een opmerkelijk succesverhaal op de beurs. Dinsdag komt het bedrijf met kwartaalcijfers.

Falafel maken is niet simpel. De balletjes van een mengsels van vooral kikkererwten moeten gefrituurd worden en wie het recept niet goed in de vingers heeft, eindigt met een vette smurrie. Meer bedreven koks weten de balletjes een lekker krokant korstje te geven. Daar slaagt ook Cava Group , een bedrijf waarin rijkste Belg Eric Wittouck investeerde, met glans in.

De keten van falafelrestaurants, die ook pita's en salades serveren, kent een aanzienlijk succes. Sinds Cava in juni vorig jaar naar de beurs ging in New York, ging de bedrijfswaarde bijna maal drie jaar naar 16,8 miljard dollar (15,8 miljard euro). Dinsdag wordt duidelijk of het groeiparcours in het derde kwartaal ongehinderd voortging. In het tweede kwartaal dikte de omzet alvast 35 procent aan tot 231 miljoen dollar. Daaruit puurde Cava 34 miljoen dollar bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda), 59 procent meer dan een jaar eerder.

Er zijn nu ruim 340 Cava-restaurants in de VS. Het is de bedoeling van het management om tegen 2032 verder te groeien naar 1.000 vestigingen.

Weight Watchers

Cava is zo een nieuw succesverhaal voor Wittouck, die bij de beursgang via het vehikel Artal 28,2 procent van de keten bezat en er de grootste aandeelhouder van was. Artal is de Luxemburgse spilholding van de familie Wittouck en heeft een geschat vermogen van 8 miljard dollar. Pater familias Eric Wittouck is daardoor naar alle waarschijnlijkheid de rijkste persoon van ons land. Ook zoon Amaury is erg betrokken.

Cava Group is nu veruit de belangrijkste beursgenoteerde participatie van de Belgische investeerdersfamilie Wittouck.

Begin dit jaar verzilverde de familie in twee stappen 5,5 miljoen aandelen. Daarvoor kreeg ze 320 miljoen dollar. Afgelopen zomer verkochten de Wittoucks nog eens 3 miljoen aandelen voor 265 miljoen dollar. Desondanks hebben ze nog steeds 20,6 procent van het kapitaal in handen, goed voor vandaag ruim 3,3 miljard dollar.

Zo wordt Cava Group stilaan een even grote participatie als eerdere succesdossiers. De Wittoucks deden in het verleden lucratieve investeringen in onder andere het afslankmerk Weight Watchers en de dierenvoedingsproducent Blue Buffalo.

Cava Group is nu veruit de belangrijkste beursgenoteerde participatie van de Belgische superbeleggers. De Wittoucks hebben belangen in ruim 100 Amerikaanse genoteerde bedrijven. Het gaat vooral om biotechbedrijven en techbedrijven, zoals Tesla, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Amazon. Buiten de beurs zijn er ook participaties in tal van privébedrijven, zoals de tweedehandsapp Vinted. Daardoor is het exacte vermogen van de familie moeilijk vast te pinnen.

