Fruit- en groentemagnaat Hein Deprez wil Greenyard herenigen met plantages

Hein Deprez, de sterke man achter Greenyard, mikt erop het beursgenoteerde fruit- en groenteconcern weer samen te voegen met zijn plantages van The Fruit Farm Group.

Hein Deprez is samen met andere leden van zijn familie de hoofdaandeelhouder van Greenyard . Hij is ook bestuurder van de groep. Volgens de krant De Standaard hoopt hij de komende maanden een nieuwe strategische zet te doen om zijn imperium uit te bouwen. Hij wil de raad van bestuur van Greenyard overtuigen om The Fruit Farm Group over te kopen, zijn plantagebedrijf. Deprez hoopt daarmee opnieuw onder één dak te brengen wat jarenlang samen was.

Greenyard stuurde maandag een kort persbericht uit met de reactie dat er 'niets te melden is over een mogelijke fusie of acquisitie'. Maar volgens onze informatie wordt het scenario wel degelijk onderzocht, al is er zeker nog geen beslissing over gevallen. Volgens De Standaard ligt de kwestie op tafel bij de onafhankelijke bestuurders van Greenyard. Zij spelen een sleutelrol omdat ze erover moeten waken dat de deal fair is ten aanzien van de minderheidsaandeelhouders van het beursgenoteerde Greenyard.

Marc Coucke

De onafhankelijke bestuurders van Greenyard, onder wie voorzitter Koen Hoffman, bezetten vier van de negen zitjes in de raad van bestuur. Ook Marc Coucke zit met zijn investeringsvehikel Alychlo in het kapitaal van Greenyard. Maar zijn vertegenwoordiger in de raad is geen onafhankelijke bestuurder. Coucke stapte in 2021 samen met zijn zakenpartner Joris Ide in Greenyard als onderdeel van de doorstart van het concern.