IJsjes moeten groentereus Greenyard gezonder maken

Greenyard doet een opmerkelijke zet: de groente- en fruitreus verkoopt voortaan ijsjes. Dat moet de (lage) winstmarge opkrikken, al is die markt erg concurrentieel. ‘Onze plantaardige ijsjes zullen aanzienlijk bijdragen aan de winst’, klinkt de nieuwe CEO Francis Kint zelfverzekerd.

Meer dan 5 miljard euro. Zoveel inkomsten vergaarde de Belgische fruit- en groenteverdeler Greenyard vorig jaar. Een mijlpaal voor het bedrijf dat ondernemer Hein Deprez in 1983 als kleine champignonkwekerij oprichtte. Ettelijke overnames later is Greenyard een van de grootste verkopers van fruit en groenten in Europa en de Verenigde Staten. Zowat alle grote supermarkten kopen bij Greenyard verse groenten en fruit, in diepvriesvorm of in conserven.

Bovendien steeg de winst van het afgelopen boekjaar boven de verwachtingen van beursanalisten. De aangepaste ebitda (brutobedrijfswinst) ging 11,5 procent hoger naar 186,5 miljoen euro en de nettowinst per aandeel steeg van 0,16 naar 0,28 euro. De herstructureringen om de uit de hand gelopen schuldenberg af te toppen, zijn afgerond. De hoeveelheid schulden ligt nu op 1,87 keer de ebitda.

Advertentie

Oude bekende

Onder leiding van Francis Kint is het bedrijf een nieuw tijdperk binnengestapt. Hij volgde begin dit jaar crisismanager Marc Zwaaneveld en Deprez op als CEO. Kint is een oude bekende. Tussen 2009 en 2015 was hij CEO van de versdivisie. Na een uitstap bij de Nederlandse slachtgroep Vion en de Oost-Vlaamse vleesverwerker What’s Cooking werd hij in 2021 directeur van Greenyards diepvriestak.

Greenyard Verwerkt en verkoopt verse groenten en fruit, diepvriesgroenten en fruit en conserven. Omzet (2023-2024): 5,1 miljard euro.

Bedrijfswinst (ebit): 71,9 miljoen euro.

Nettowinst: 15,2 miljoen euro.

Werknemers: 8.600 in 23 landen. Greenyard is beursgenoteerd, maar oprichter Hein Deprez en zijn zus Veerle controleren 37,7 procent van het bedrijf. Andere belangrijke aandeelhouders zijn Marc Coucke (13,4%), de Zuid-Afrikaanse investeerder Tom Borman (7,1%), de Boerenbond-holding MRBB (4,7%) en ondernemer Joris Ide (3%). Advertentie

Kint zet de continuïteit in de verf. ‘Hein Deprez is niet weg, want hij is als uitvoerend bestuurder erg betrokken. Ik zie hem minstens eens per week. Hij bewaakt de langetermijnvisie en houdt contact met onder meer klanten, beleidsmakers en leveranciers.’

De concurrentie met reuzen als Nestlé of Unilever? Wij maken geen klassiek ijs op basis van melk. Er zit meer dan 60 procent fruit in. Francis Kint CEO Greenyard

De stijl van de nieuwe CEO is minder opvallend dan die van zijn voorgangers. Zette het bedrijf nieuwe nauwe samenwerkingen met supermarktreuzen als Albert Heijn, Delhaize, Carrefour, Rewe en Tesco in het verleden met persberichten in de verf, dan bleef een recentere grote samenwerking met Aldi Duitsland onder de radar. Op een bijzin in het jaarverslag na.

‘Ik spreek liever niet over klanten’, zegt Kint. ‘Als je dicht bij een klant staat, dan doe je één ding niet: in de krant zeggen wat je met hem doet. Het gaat in dit geval net als bij de andere partners om cocreatie: samen met hen recepturen maken voor huismerken en vers fruit en groenten leveren. Meer ga ik niet zeggen.’

Advertentie

Ideaal voor de wok

Kint wil vooral meer focussen op producten met een hogere winstmarge, om de belegger een hoger dividend te kunnen geven. Over vorig jaar keert Greenyard 0,25 euro per aandeel uit, of anderhalve keer meer dan een jaar eerder. ‘We hebben een mooi resultaat geboekt, maar we weten dat we er nog niet zijn’, zegt Kint.

Greenyard zoekt al langer naar winstgevendere producten. De belangrijkste tak van verse groenten en fruit - goed voor 80 procent van de omzet - werkt vanouds met lage marges. Via diepvriesgroenten en conserven vond Greenyard jaren geleden al meer meerwaarde. Op dat elan ging het bedrijf in het voorbije decennium door met de lancering van pakweg verspakketten, kant-en-klare maaltijden en soep. Nog recenter begon het diepvriesgroenten te bedekken met een kruidenlaag. ‘Ideaal voor in de wok’, zegt Kint. Terwijl de afdeling vers een ebitda-marge van 2,3 procent boekt, haalt de andere afdeling 9 procent.

Nu is het tijd voor een volgende stap: ijs. Greenyard nam het Italiaanse ijsmerk Gigi en de Belgische ijsfabriek Crème de la Crème over. ‘Het waren opportuniteiten die voortvloeiden uit de contacten van Hein Deprez’, zegt Kint.

Grote overnames zijn niet aan de orde. We hebben genoeg nieuwe ideeën. Ik zou bijna zeggen: te veel om allemaal te ondersteunen. Francis Kint CEO Greenyard

Gigi is nog klein. Het ijs is te koop in onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en in de Belgische supermarkten. ‘Grote omzetten levert het nog niet, maar ijs kan een substantieel deel worden van onze bottomline (nettowinst, red.)’, zegt Kint.

Een boude stelling, want ijs is een harde business. Grote bedrijven als Nestlé en Unilever hebben dankzij hun schaal en grote merkenportefeuille een grote macht. Voor kleine merken is het moeilijk concurreren. ‘We hebben de discussie in de raad van bestuur gevoerd, maar wij maken geen klassiek ijs op basis van melk. Gigi is pure-plant (volledig plantaardig, red.)', zegt Kint, die zich sterk maakt dat de categorie fors zal groeien. Greenyard haalt marktstudies aan die jaarlijks tot 11 procent groei vooropstellen. 'We leggen de nadruk op het feit dat het gezonder is dan klassiek ijs. Er zit meer dan 60 procent fruit in.’

Toch kun je het ijs niet als gezond omschrijven. Het bevat bijna drie keer minder calorieën dan een Magnum, ruim tien keer minder vet en de helft minder suiker, maar het suikergehalte is nog altijd hoog. 'Het gaat om natuurlijke suiker van de fruitsappen die ze gebruiken, maar ze voegen ook extra suiker toe', zegt Nadia Everaert, hoogleraar bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven) en gespecialiseerd in de werking van voeding op het lichaam. 'Positief is dat ze ook vezels toevoegen. Toch blijft dit een bewerkt product dat qua voedingswaarde eerder te vergelijken is met een waterijsje dan met een appel.'

Kint ziet een grote complementariteit met zijn klassieke business. ‘IJs levert ons weinig extra vaste kosten op. We hebben tien diepvriesfabrieken, dus Gigi kan gewoon meedraaien in onze bestaande supply chain en aan de supermarkten verkocht worden door onze huidige verkopers.’ Dat Greenyard weinig ervaring heeft met merkproducten hoeft geen hindernis te zijn, luidt het. ‘Er werken bij ons veel mensen met ervaring bij de grote consumentengoederenbedrijven.’

Volgende plan: vleesvervangers

Greenyard is niet van plan om nog gelijkaardige overnames te doen. Organische groei is het doel. ‘We hebben nu genoeg nieuwe ideeën', zegt Kint. 'Ik zou bijna zeggen: te veel om allemaal te ondersteunen.’

Hij verwacht vooral nog veel van de ontwikkeling van vleesvervangers. ‘Maar niet op de manier zoals ze vandaag al bestaan. Klassieke vleesvervangers zijn op een slechte manier aangepakt. Het zijn overbewerkte producten. Wij gaan het anders aanpakken.’ Opnieuw laat Kint niet in zijn kaarten kijken. ‘Ik zou zeggen: komt u over enkele maanden nog eens terug, dan kan ik meer vertellen.’

Advertentie