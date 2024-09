Primus-brouwer in zwaar weer: Co.Br.Ha. verdubbelt verlies

Haacht verkocht in het eerste halfjaar 8,9 procent minder bier en frisdranken.

De Haachtse brouwerij Co.Br.Ha., vooral bekend van de bieren Primus, Tongerlo en Super 8, zag haar verkoop in het eerste halfjaar opnieuw een duik nemen. De doorgevoerde besparingen konden dat niet compenseren.

Het zijn moeilijke tijden voor de biersector. Vraag dat maar aan Co.Br.Ha. De beursgenoteerde brouwerij achter onder meer Primus en Tongerlo, kende opnieuw een bijzonder moeilijk halfjaar. Het volume verkochte drank - bier én frisdrank - daalde met 8,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Net als de rest van de sector kampt Co.Br.Ha. al langer met een moeilijke combinatie van omstandigheden. Vooral de vorig jaar zo sterk gestegen inflatie is een factor. Terwijl de consument de hand op de knip houdt, worstelen brouwers met fors opgelopen kosten voor grondstoffen en personeel. Ze verhoogden noodgedwongen hun prijzen, waardoor veel klanten afhaakten - en dan volstaan de verhogingen nog niet eens om de gestegen productiekosten op te vangen. Voeg daar de slechte weersomstandigheden van vorig en dit jaar aan toe, en het wordt erg moeilijk om voldoende bier te slijten.

In België kampte Co.Br.Ha. in de eerste maanden van het jaar ook met leveringsproblemen, na het invoeren van een nieuw softwaresysteem om de interne processen te stroomlijnen (ERP). Die problemen zouden intussen van de baan zijn, maar hebben de brouwer in het begin van het jaar meerdere klanten gekost.

Verdubbeld verlies

De afnemende volumes vertalen zich in een omzetdaling van 4,6 procent naar 57,9 miljoen euro in het eerste halfjaar. Om de moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden, voerde Co.Br.Ha. een besparingsoperatie door, waarbij onder meer tien ontslagen vielen. Die oefening deed de kostenbasis met 4,6 procent krimpen, maar die is met 63,4 miljoen euro nog steeds groter dan de bedrijfsopbrengsten. De beursgenoteerde brouwer ziet zo zijn nettoverlies verdubbelen tot 2,2 miljoen euro.

Ook de schuldpositie verslechterde sterk in het eerste halfjaar. Op het einde van het eerste semester bedraagt de nettoschuld 30,6 miljoen euro, terwijl dat eind vorig jaar nog 18,5 miljoen euro was. De investering in de nieuwe bedrijfssoftware verhoogde tijdelijk het werkkapitaal, onderstreept de brouwer.

De brouwer verwacht een verder dalende markt. Maar in die context denkt hij een lichtere volumedaling te kunnen realiseren, geholpen door 'sterke commerciële plannen'. Co.Br.Ha. verwacht ook een positief effect van de kostenbesparingen en zegt minder geld te moeten investeren in het tweede halfjaar. Dat moet de schuldgraad tegen eind dit jaar al verbeteren.

Ruzie

De cijfers zijn niet van die aard dat ze de openlijke ontevredenheid van een deel van de brouwersfamilie achter Co.Br.Ha., de familie Van der Kelen, zullen kunnen sussen. Op de aandeelhoudersvergadering in mei spraken de nichten van afscheidnemend voorzitter Frédéric van der Kelen en zijn zoon, CEO Boudewijn van der Kelen, zich opnieuw openlijk uit tegen de gang van zaken bij Co.Br.Ha.

Volgens de drie nichten, die samen 30 procent van de brouwer in handen hebben, mist het bedrijf 'visie en transparantie'. Ze vroegen er openlijk om 'meer competente en ervaren mensen' aan het roer te zetten.