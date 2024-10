Hanne Callewaert, CEO AstriVax: 'Vaccins hebben evenveel impact als proper drinkwater'

In het tweede seizoen van de videoreeks 'Wat Als?' brengt De Tijd ondernemers voor de camera om te praten over hun dromen en ambities en hun persoonlijke en professionele traject. In de vijfde en laatste aflevering: Hanne Callewaert, CEO van het Leuvense biotechbedrijf AstriVax.

'De vloer was bij wijze van spreken zo aan het daveren dat mensen van het bedrijf dat een verdieping lager gehuisvest is kwamen kijken wat er aan de hand was.' Het is de opener van het interview met Hanne Callewaert, de CEO van AstriVax. Het biotechbedrijf ontwikkelt vaccins tegen gele koorts, hondsdolheid en chronische hepatitis B. Recent startte AstriVax met zijn eerste klinische studie op mensen. 'Na heel veel testen op cellen, proefbuisjes, muizen en hamsters, zijn we nu overgestapt naar mensen. Toen de e-mail binnenkwam van het regelgevend agentschap dat we de studie mochten opstarten, barstte op kantoor een ongelofelijk gejuich los. De vloer daverde.'

Ik werkte tien jaar voor grote farmabedrijven. Ik ondervond dat je persoonlijke impact er bijzonder klein is en dat beslissingen traag genomen worden, een nadeel voor mij. Hanne Callewaert CEO AstriVax

Bij de opstart in 2022 haalde de start-up, die mee opgericht werd door viroloog Johan Neyts, 30 miljoen euro kapitaal op. Dat is het grootste bedrag aan zaaikapitaal ooit voor een spin-off van de KU Leuven. Het kreeg toen ook steun van de Bill & Melinda Gates Foundation.

CEO Callewaert maakte carrière bij grote farmabedrijven. 'Ik heb tien jaar voor bigpharmabedrijven gewerkt. Die hebben veel middelen en kennis, waardoor de mogelijkheden voor onderzoek enorm zijn. Maar je persoonlijke impact is bijzonder klein en beslissingen worden traag genomen, een nadeel voor mij. Na mijn overstap naar biotech heb ik ondervonden dat dat echt mijn omgeving is. Voor mij hebben vaccins evenveel impact op de mensheid als gezond, proper drinkwater of het dragen van een gordel. Je kan ongelofelijk veel levens redden met vaccins.'

Diva's

Wat als je begint te ondernemen? 'Het is belangrijk om een langetermijnvisie te hebben. Zodanig dat investeerders weten wat er komt na de opstartperiode. Het is ook belangrijk om goed te luisteren. Als je verschillende keren dezelfde argumenten krijgt waarom investeerders geen geld willen geven, dan moet je luisteren. Je kan koppig blijven en je ding doen, maar uiteindelijk is er een reden waarom het zo vaak gezegd wordt. Met gezond verstand raak je heel ver. En laat je niet afschrikken door fancy woorden, gebruik je gezond verstand en ga verder.'

Ook is het goed samenstellen van een team essentieel om een gezond bedrijf op te starten volgens Callewaert. 'Wij hebben geen diva's en ik zie er ook echt op toe dat we die niet creëren. Los van wat je vorige positie was: bij AstiVax kijken we in één richting, er zijn geen politieke spelletjes en geen hidden agenda's. Zelfrelativering is daarbij zeer belangrijk. We hebben een heel serieuze job, maar af en toe eens goed lachen met jezelf kan heel veel deugd doen.'

U kunt het video-interview hier bekijken.

Hanne Callewaert

