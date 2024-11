Vervang de Vlaamse subsidies door een klimaatdividend

Alle gezinnen moeten een CO₂-heffing betalen en maar een klein deel van hen krijgt subsidies ter compensatie. Een betere oplossing is het klimaatdividend, schrijven de economen Paul De Grauwe, Koen Schoors, Steven Van Passel en Johan Coolen.

Vlaams minister van Klimaat Melissa Depraetere (Vooruit) staat voor een grote uitdaging. Om de Vlaamse doelstelling van 40 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halen moet de emissie vanaf nu jaarlijks 3,2 procent verminderen, ongeveer een verdrievoudiging van de inspanningen. Als een lidstaat zijn nationale klimaatdoelstellingen niet haalt - wat meer dan waarschijnlijk het geval is voor ons land - kan Europa extra verplichtingen of maatregelen opleggen.

De auteurs

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics and Political Science.

Koen Schoors is professor economie aan de UGent.

Steven Van Passel is professor milieu-economie aan de Universiteit Antwerpen.

Johan Coolen is econoom en energie-expert bij Factor4.

Ze schrijven allen in eigen naam. De kwestie

Alle Vlaamse gezinnen betalen binnenkort een CO₂-heffing. Slechts een deel van hen ontvangt ter compensatie subsidies. De conclusie

Een betere oplossing is het klimaatdividend, waarbij de opbrengst van de CO₂-heffing volledig terugvloeit naar alle gezinnen in de vorm van een vast bedrag per gezin. Advertentie

CO2-heffing

Als een best practice schuiven economen dikwijls een CO 2 -heffing naar voren: een directe financiële prikkel aan gezinnen en bedrijven om hun CO 2 -uitstoot te verminderen. Of en hoe ze dat tegen de laagste kosten doen, beslissen ze zelf.

Het Europese beleid gaat ook in die richting. Vanaf 2027 wordt het Europese emissiehandelssysteem (ETS) uitgebreid naar onder andere gebouwen en wegtransport, het zogenaamde ETS2. Daardoor moeten ook gezinnen en niet-energie-intensieve bedrijven een CO 2 -heffing betalen. Die heffing, die de huishoudens zullen betalen via hogere energieprijzen, kan oplopen tot 200 euro per ton CO₂. De gemiddelde energiekosten van gezinnen kunnen daardoor met 700 euro per jaar stijgen. Hoe meer energie een gezin verbruikt, hoe hoger de CO 2 -heffing die het moet betalen.

De CO 2 -heffing betekent voor gezinnen een extra financiële last. Omdat lagere-inkomensgroepen een groter aandeel van hun inkomen aan energie moeten besteden - en dus tegenover hun inkomen een hogere heffing betalen - wordt de heffing bovendien als sociaal onrechtvaardig ervaren.

Wat met het draagvlak?

Als compensatie voor de CO 2 -heffing voorzien het nieuwe Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota van Depraetere in subsidies voor energiebesparende maatregelen in de vorm van renovatiepremies en renteloze leningen. Die aanpak heeft belangrijke nadelen.

Om te beginnen creëren subsidies onvoldoende draagvlak voor de CO 2 -heffing, die er onvermijdelijk komt. Een ingewikkeld subsidiesysteem ontbeert duidelijkheid en transparantie.

Investeringssubsidies komen ook onvermijdelijk terecht bij wie energiebesparende investeringen kan uitvoeren. De 17 procent Vlamingen die een woning huren op de privémarkt zijn alvast uitgesloten, alsook de eigenaars die om financiële en andere redenen niet in staat zijn de volgende jaren een renovatie van hun woning uit te voeren. Sowieso kan maar een deel van de eigenaars een subsidie ontvangen, want de subsidiemogelijkheden zijn nu eenmaal beperkt.

Kortom, alle gezinnen moeten een CO 2 -heffing betalen en maar een klein deel krijgt een financiële tegemoetkoming. Dat is zonder meer nefast voor het maatschappelijk draagvlak voor de heffing.

Subsidies zijn verder weinig kostenefficiënt. Ruwweg de helft van de energiebesparing in woningen kan worden gerealiseerd door relatief goedkope maatregelen die in praktijk niet gesubsidieerd kunnen worden zoals het juist ontwerpen, implementeren en onderhouden van de verwarmingsinstallatie, het zelf uitvoeren van kleine isolatiemaatregelen en energiezuinig gedrag zoals het uitzetten van de verwarming in niet-gebruikte ruimtes. Bij investeringssubsidies zullen de investeringsmiddelen logischerwijs meer ingezet worden voor relatief dure, maar door de subsidie aantrekkelijk gemaakte maatregelen. Verder genereren subsidies hoge administratieve kosten, zowel bij de overheid als bij de gezinnen.

Heffing vloeit terug

Een betere oplossing is het klimaatdividend. Het gaat om een taxshift waarbij de inkomsten van de CO 2 -heffing integraal en volledig transparant terugvloeien naar alle gezinnen via een CO 2 -dividend. Het CO 2 -dividend is een vaste jaarlijks uitkering per gezin, eventueel gecorrigeerd voor het aantal gezinsleden. In tegenstelling tot de CO 2 -heffing hangt het dus niet af van het energieverbruik.

Ook gezinnen met hoge inkomens kunnen erop vooruitgaan, op voorwaarde dat ze milieubewuste keuzes maken.

Het klimaatdividend behoudt de voordelen van een CO 2 -heffing, terwijl de nadelen worden vermeden. De lagere-inkomensgroepen, die in absolute termen typisch lagere energiekosten hebben, gaan er financieel op vooruit, wat de maatregel sociaal rechtvaardiger maakt. Ook gezinnen met hoge inkomens kunnen erop vooruitgaan, op voorwaarde dat ze milieubewuste keuzes maken.

Door de hogere energieprijzen worden alle gezinnen aangemoedigd energiebesparende acties te ondernemen, zoals opteren voor vervoer met een lage CO 2 -uitstoot, hun woning isoleren of een energiezuinige woning huren. Dat zal op zijn beurt anderen aanzetten tot energiebesparende investeringen zoals huurwoningen energiezuiniger maken. Door al die acties verminderen de gezinnen de gewenste CO 2 -uitstoot en stimuleren ze tegelijk de lokale economie.

Voor alle gezinnen samen is de nettobelasting nul. Die fiscale neutraliteit is cruciaal voor het maatschappelijk draagvlak van de CO 2 -heffing. Het klimaatdividend heeft ook geen negatieve impact op de begroting, een groot voordeel gezien de hoge schuld van onze overheid. Mocht een hogere CO 2 -emissiereductie noodzakelijk blijken, dan kan de overheid die ook kostenefficiënt en met behoud van het maatschappelijk draagvlak realiseren via het klimaatdividend door de CO 2 -heffing - en tegelijk de uitgekeerde CO 2 -dividenden - te verhogen.

Canada en Oostenrijk hebben het klimaatdividend al ingevoerd, respectievelijk onder de naam Canada Carbon Rebate en Klimabonus. Waar wachten we dus nog op?