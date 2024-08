Wat sportief België kan leren van Nederland...

Mogen we echt tevreden zijn met het aantal Belgische medailles op de Spelen? Niet als we naar onze noorderburen kijken. Uit de verschillende lessen die we uit hun topsportbeleid kunnen trekken, springt ambitie erbovenuit.

De Olympische Spelen van Parijs zijn net afgelopen, en België heeft met tien medailles en 22 olympische diploma's een record gevestigd. Dat is een prestatie waar we als land trots op mogen zijn.

Toch valt het op dat Nederland, onze noorderbuur en vaak als vergelijkbaar beschouwd land, liefst 34 medailles heeft gewonnen. Nederland presteert ook veel beter qua medailles per capita, wat de vraag oproept: wat maakt Nederland zo succesvol en wat kunnen wij daarvan leren?

Advertentie

Hoewel medailles per hoofd van de bevolking niet alles zeggen – België doet het bijvoorbeeld relatief gezien veel beter dan reuzen als India en China – is de vergelijking met Nederland wel degelijk relevant.

Nederland is een land dat qua bevolkingsomvang, cultuur en economische ontwikkeling sterk lijkt op België. Toch is het verschil in sportprestaties opmerkelijk. Dat is niet toevallig, maar het resultaat van enkele factoren die Nederland tot een gidsland in de sport maken.

Een van de belangrijkste redenen voor het Nederlandse succes is de superieure sportinfrastructuur en de concentratie van middelen. Nederland investeert strategisch in sportfaciliteiten en talentontwikkeling, wat resulteert in een gestroomlijnde en goed georganiseerde sportstructuur.

In België is ambitie vaak een negatief beladen woord. 'Doe maar normaal' lijkt soms het nationale motto.

In België daarentegen is vaak sprake van versnippering, met verschillende gemeenschappen die elk hun eigen sportbeleid voeren. Dat leidt tot inefficiënties en een gebrek aan eenheid in de aanpak, wat de prestaties op internationaal niveau kan beperken.

Naast de infrastructuur wordt ook vaak de topsportmentaliteit in Nederland aangehaald als een belangrijke succesfactor. Nederlanders zijn over het algemeen ambitieuzer, werken beter samen en hebben een grotere focus op excelleren.

Advertentie

In Nederland wordt ambitie gezien als iets positiefs, iets wat gestimuleerd en gevierd moet worden. Die mentaliteit komt niet alleen tot uiting in de sport, maar ook in andere aspecten van de samenleving.

Het loont de moeite om de parallel door te trekken naar andere vlakken van de maatschappij. Dankzij de mix van beleid en ambitie heeft Nederland bijvoorbeeld drie keer meer tech-unicorns, jonge bedrijven die gewaardeerd worden op meer dan 1 miljard euro, dan België. Dat betekent dat Nederlandse start-ups sneller groeien tot echt grote bedrijven, wat de innovatiekracht en de economische dynamiek van het land versterkt.

Ook met het aantal bedrijven in de Forbes 2000 of Fortune 500, hitparades van de grootste bedrijven wereldwijd, loopt Nederland voor op België, met meer globale spelers in sectoren zoals technologie, het bankwezen en consumentengoederen.

In België is ambitie vaak een negatief beladen woord. We hebben de neiging te focussen op het meekrijgen van iedereen en 'doe maar normaal' lijkt soms het nationale motto.

Advertentie

Hoewel die focus op inclusie waardevol is, mogen we niet vergeten dat ambitie een krachtig middel kan zijn om vooruitgang te boeken. We kunnen en moeten ons spiegelen aan de ambitie en de resultaten van Nederland.

Als we echt willen excelleren, zowel in de sport als in andere domeinen, is het tijd om onze kijk op ambitie te herzien. Laten we de Nederlandse mentaliteit van samenwerking en streven naar het hoogste niveau omarmen, en zo ons volledige potentieel als land benutten. Hopelijk hebben de formateurs de afgelopen weken ook olympische ambities gekregen.