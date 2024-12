Bespaar niet op generische geneesmiddelen...

Gebruik generische geneesmiddelen niet als een melkkoe, maar als een efficiënte en goedkope manier om onze gezondheidszorg betaalbaar te houden. Dat schrijft Stefanie Pieraets van Arega, na EG en Sandoz het nummer drie op de Belgische markt van generische geneesmiddelen.

Het is er nog altijd niet, het gezondheidsbudget voor 2025. De regering in lopende zaken laat dat liever over aan de langverwachte nieuwe regering. De Arizona-onderhandelaars schuiven die hete aardappel liever terug.

Ondertussen houden we ons hart vast. Zal de volgende minister van Volksgezondheid opnieuw een prijsdaling voor generische geneesmiddelen doorduwen om de gaten in het gezondheidsbudget te vullen? Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Advertentie

Waarom zien de opeenvolgende ministers van Volksgezondheid generische medicijnen niet als een oplossing voor de tekorten aan geneesmiddelen in plaats van als een uit te knijpen citroen?

Die prijsdruk kan enorme gevolgen hebben voor de patiënt. De marges op deze essentiële geneesmiddelen zijn door de vele besparingsrondes al flink geërodeerd. Zet de prijserosie in een grafiek tegenover de inflatie en je begrijpt dat dit geen houdbare situatie is. Daardoor verdwijnt dagelijks een geneesmiddel. Dat helpt zeker niet om de beschikbaarheid voor patiënten te garanderen.

Waarom wordt er niet meer bespaard op de dure, nieuwe geneesmiddelen? Geneesmiddelen die soms nog hun efficiëntie moeten bewijzen, maar die de kosten voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) doen exploderen.

Waarom zien de opeenvolgende ministers van Volksgezondheid generische geneesmiddelen niet als een oplossing voor de tekorten aan geneesmiddelen in plaats van als een uit te knijpen citroen? Zodra een generisch geneesmiddel gelanceerd wordt, zet dat een verplichte prijsdaling in gang, ook voor het bijbehorende merkgeneesmiddel. Zonder generisch geneesmiddel blijft die besparing voor de overheid en de patiënt uit tot het patent verlopen is en het merkgeneesmiddel een bepaalde leeftijd bereikt heeft. Dan nog is de prijsdaling nooit zo groot als bij de lancering van een generische variant.

Clawbacktaks

Het getuigt van weinig visie om jaar na jaar nog extra prijsdalingen door te duwen. Zeker als de overheid weinig tot niets doet om een vruchtbare voedingsbodem voor generische geneesmiddelen te creëren. Integendeel. Aan het einde van het jaar mogen we nog eens onze portemonnee opentrekken voor de ‘clawbacktaks’, die geheven wordt op basis van wat het RIZIV meer heeft uitgegeven aan geneesmiddelen dan het had voorzien.

De facto is dat altijd aan dure, nieuwe merkgeneesmiddelen. Maar de taks wordt geheven op álle terugbetaalde geneesmiddelen. Dus ook op de goedkope basisgeneesmiddelen die hun steentje al hebben bijgedragen.

Advertentie